Caroline Wahls Liebeserklärung an Kiel

Bestsellerautorin Caroline Wahl hat sich in Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt Kiel verliebt. Sie halte die Stadt für saucool und glaube das erste Mal, dass sie länger bleiben könnte, schrieb die 30-Jährige («22 Bahnen», «Windstärke 17») in einem Beitrag für den «Spiegel». Wahl, geboren in Mainz, lebt seit Oktober vergangenen Jahres in Kiel.

Wahl wusste früh, dass sie am Meer leben wolle

Eigentlich habe sie früh gewusst, dass sie am Meer leben wolle. «Wenn mir Menschen erzählten, dass sie in Greifswald, Stralsund, Rostock, Kiel, Flensburg, Bremerhaven leben, hat das jedes Mal kurz in der Magengegend gestochen, und ich war neidisch auf sie und sauer auf mich, dass ich in Stuttgart, oder noch schlimmer: in Zürich, abhänge, während die dort ganz oben am Wasser leben.»

Mit «22 Bahnen» habe sie mehr als hundert Lesungen gehabt, habe dabei eigentlich ganz Deutschland kennengelernt und sich in viele Ecken wie Oberbayern oder Bremerhaven verknallt. «Aber in Kiel habe ich mich nicht verknallt. In Kiel habe ich mich verliebt.» Sie hätte auch ans Meer ins Ausland ziehen können, nach Frankreich oder Portugal. «Aber das habe ich mich nicht getraut und würde ich mich wahrscheinlich auch jetzt nicht trauen.»

«Die Menschen hier sind einfach saucool.»

«Die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins bittet nicht laut um Aufmerksamkeit – außer natürlich, es ist Kieler Woche.» Ansonsten gehe es in Kiel ziemlich entspannt zu. «Vom Meer weht Urlaubsgefühl heran. Wer raus aus dem Zentrum will, ist schnell an den Stränden.» Besonders liebe sie jedoch die Kiellinie, die Promenade in den Stadtteilen Düsternbrook und Wik. «Und die Menschen hier sind einfach saucool.»

Wahls neues Buch «Die Assistentin» erscheint am 28. August bei Rowohlt.