Krimi-Schriftstellerin Donna Leon hat in Venedig noch nie ein Verbrechen selbst erlebt

Exklusiv „In Venedig habe ich mich nie bedroht gefühlt“, sagt Donna Leon. Doch Venedigs Schönheit geht aus ihrer Sicht verloren.

Auch wenn ihre beliebten Krimis in Venedig spielen, fühlt sich die Autorin Donna Leon sicher in der Lagunenstadt: „In Venedig gibt es praktisch keine Überfälle, in den 30 Jahren, wo ich dort gewohnt habe, habe ich mich auch kein einziges Mal bedroht gefühlt“, sagte die 80-Jährige im Interview mit unserer Redaktion.

„Venedig ist und bleibt für mich die schönste Stadt auf der Welt. Nur dass diese Schönheit immer mehr verloren geht, weil ein hässliches Geschäft nach dem anderen eröffnet und sich die Touristen nicht zu benehmen wissen“, sagte die Autorin. Donna Leons Erfolgs-Krimis drehen sich um den Kommissar Brunetti, der in Venedig ermittelt, und sie selbst kehre immer wieder in die Stadt zurück: „Ich brauche die Unberechenbarkeit und das Chaos dieser Stadt – auch als Gegenpol zu dem Schweizer Landidyll, in dem ich lebe.“

Donna Leon: „Junge Leute heutzutage leben viel prekärer“

Abenteuer, Chaos und Freiheit, das könne die Jugend heute oft nicht mehr genießen, beobachtet die 80-Jährige: „In meinen 20ern hatte ich die Chance, einfach um die Welt zu ziehen und mich mit Gelegenheitsjobs über Wasser zu halten“, sagt sie. „Junge Leute heutzutage leben viel prekärer und sind einem wesentlich stärkeren finanziellen Druck ausgesetzt. Sie haben keine Basis und Sicherheit mehr, was ich wirklich furchtbar finde.“

Weiter sagt sie: „Eines der größten Geschenke unseres menschlichen Lebens ist die Fähigkeit, Zeit zu vergeuden. Und eines der größten Probleme ist, dass wir überhaupt auf den Gedanken kommen, dass sie verschwendet sein könnte.“ Sie sei überzeugt davon, dass es nicht gesund, jede Minute ausnutzen zu wollen. (AZ)

