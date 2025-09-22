Icon Menü
Schuberts „Winterreise“: Johannes Martin Kränzle überwindet seine tödliche Krankheit

CD-Kritik

Zweimal dem Tod von der Schippe gesprungen: Bariton Johannes Martin Kränzle singt Schuberts „Winterreise“

Der berühmte Augsburger Bariton Johannes Martin Kränzle hat es erneut geschafft, nach bösartigster Krankheit auf die Bühne zurückzukehren. Seine neue CD: Schuberts „Winterreise“.
Von Rüdiger Heinze
    Johannes Martin Kränzle
    Johannes Martin Kränzle Foto: Monika Rittershaus

    Als Johannes Martin Kränzle, dieser berühmte, an den bedeutendsten Opernhäusern gefragte Bariton aus Augsburg, im Juli bei den Fronhofkonzerten auftrat, da wusste so mancher im Publikum, welche schweren, ja extrem lebensbedrohlichen Zeiten der Ex-Stephaner des Jahrgangs 1962 erneut hinter sich bringen musste. Zu diesem Festival-Zeitpunkt kehrte Kränzle in die Öffentlichkeit der Konzertbühne zurück; mittlerweile geschah dies bei den Salzburger Festspielen auch im stark beobachteten internationalen Rahmen, bei einer Produktion von Mozarts Opernfragment „Zaide“. Kränzle singt also wieder auch im anspruchsvollsten Rahmen, nachdem er zum zweiten Mal – man muss es so dramatisch ausdrücken - dem Tod von der Schippe gesprungen war. Er selbst vergleicht das Durchgemachte so: zweimaliger Lotto-Gewinn in negativer, schlimmer Hinsicht.

