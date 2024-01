Abahachi, Ranger und Co. kehren zurück: "Schuh des Manitu" bekommt Fortsetzung

Nach fast 25 Jahren bekommt "Der Schuh des Manitu" eine Fortsetzung. 2025 soll der neue Film von Michael "Bully" Herbig "Das Kanu des Manitu" ins Kino kommen.

Vor fast einem Vierteljahrhundert kam der Film "Der Schuh des Manitu" ins Kino. Jetzt soll es eine Fortsetzung geben. Die Dreharbeiten zu "Das Kanu des Manitu" beginnen noch in diesem Jahr, wie die Produktionsfirma Constantin Film mitteilte. 2025 soll der Film dann in die Kinos kommen.

"Schuh des Manitu": Fortsetzung mit "Bully" als Regisseur

Das Drehbuch dazu stammt von Michael "Bully" Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian. Herbig wird wieder im Regiestuhl Platz nehmen und ist zugleich Produzent des Films. Details zur Besetzung sollen in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden. "So viel sei schon einmal verraten: Abahachi, Ranger und Dimitri bekommen ordentlich Verstärkung", verspricht Constantin Film. Zudem sei RTL zum ersten Mal bei einer Kinoproduktion von Herbig mit an Bord.

"Wir standen alle ganz aufgeregt am Drucker. Und als wir das Drehbuch dann endlich in den Händen hielten, konnten wir unser Glück kaum fassen: Es ist eine Komödie!", so Herbig laut einer Pressemitteilung der Produktionsfirma.

Filmproduzent Oliver Berben ist sich sicher: "'Das Kanu des Manitu' ist ein wertvolles Geschenk an alle Liebhaber des Kinos und an jene, die es noch werden wollen." Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit Herbig. "Es erfüllt mich mit Stolz, dass wir ihn in unser 'Kanu' geholt haben."

"Schuh des Manitu" war einer der erfolgreichsten deutschen Kinofilmen überhaupt

Dieser hatte im Jahr 2000 nach Sketchen der ProSieben-Comedyshow "Bullyparade" den Kinofilm "Der Schuh des Manitu" gedreht – eine Parodie auf die Winnetou-Filme der 1960er Jahre. Damals standen neben Herbig, der zwei der Hauptrollen spielte, Tramitz und Kavanian unter anderem auch Sky du Mont und Marie Bäumer vor der Kamera. Im Sommer 2001 kam die Komödie dann ins Kino. Mit fast zwölf Millionen Besuchern zählt sie zu den erfolgreichsten deutschen Kinofilmen überhaupt. (mit dpa)

