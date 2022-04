Joschka Fischer und „Die größte Herausforderung der Geschichte“

Es ist wieder „World Earth Day“ - und alles ruft zur Besinnung. Die Analyse von Joschka Fischer mit Blick auf den Klimawandel, die Politik und nun den Krieg bestürzt aber.

Was kann ein Joschka Fischer noch zum Verständnis des Klimawandels und seiner Folgen beitragen, da doch schon so vieles von so vielen in all den Jahren dazu geschrieben wurde? Es ist: das Entscheidende. Aber in der aktuellen Situation zeigt sich darin: das Bedrückendste.

Und das, gerade weil Fischer die ökologische Expertise anderen überlässt. Dazu gibt es ja ohnehin reichlich Neuveröffentlichungen. Etwa von US-Autor Nathaniel Rich, der bereits mit „Losing Earth“ für Furore gesorgt hat und nun mit „Die zweite Schöpfung“ (Rowohlt, 320 S., 24 Euro) an bestürzenden Beispielen aufzeigt, „wie der Mensch die Natur für immer verändert“ – meist in der unseligen Verbindung aus politischen und wirtschaftlichen Interessen. Rich schreibt: Einst galt die Natur der Zivilisation als Bedrohung, inzwischen ist die Zivilisation zur Bedrohung der Natur geworden – doch dafür droht nun der Zusammenbruch der Zivilisation. Er erinnert auch daran, dass es 1970 zum ersten Mal den „Earth Day“ gab, der die Entstehung „einer neuen politischen Bewegung“ anzeigte. An diesem 22. April nun findet er als „World Earth Day“ zum 53. Mal statt. Was aber haben wir bei all dem hinzugekommenen Wissen und Bewusstsein tatsächlich verändert?

Umwelt, Kultur und Politik: Alles ist mit allem verbunden

Das Bewusstsein? Dazu kann man etwa den unermüdlichen Harald Lesch lesen, der in gleich zwei neuen Gesprächsbänden weiter dafür sorgen will. Im dritten Teil (nach „Menschheit schafft sich ab“ und „Wenn nicht jetzt, wann dann?“) erklärt er mit Klaus Kamphausen nun in „Über dem Orinoco scheint der Mond“ (Penguin, 160 S., 18 Euro), „warum wir die Natur des Menschen neu begreifen müssen, um die Welt von morgen zu gestalten“. Dazu gehöre eben auch das Bewusstsein: „Alles ist mit allem verbunden.“ Und so zeigt Lesch dann auch mit dem Arzt und Klima-Allianz-Vorsitzenden Martin Herrmann in „Der Sprung über den Abgrund“ (Residenz, 139 S., 18 Euro), wie bereits die unmittelbaren Veränderungen unserer Körper und unserer Gesundheit den heraufziehenden, dramatischen Wandel ankündigen und uns mahnen, „unsere verkrusteten Denkschemata aufzulösen“.

Darum bemühen sich nicht weniger unermüdlich auch Bestseller-Autor Franz Alt und Ernst Ulrich von Weizsäcker, einst Co-Präsident des Club of Rome, der wiederum vor exakt 50 Jahren mit dem Bericht zu den „Grenzen des Wachstums“ ein Fanal zur Umkehr veröffentlicht hatte. Gemeinsam erschienen ist von ihnen nun „Der Planet ist geplündert“ (S. Hirzel, 208 S., 22 Euro), sie klären weiter auf, „was wir jetzt tun müssen“. Und da fordert von Weizsäcker zum Beispiel, dass jeder Staat ein eigenes „Kohabitationsministerium“ schaffen müsse und die weltweite Staatengemeinschaft dazu ein „Intergovernmental Panel on Habitality of Planet Earth“ – um so, konzertiert also, für die Bewohnbarkeit unseres Planeten Erde zu sorgen.

Bloß wie? Das eben führt zu dem, was der Alt-Grüne und Ex-Außenminister Joschka Fischer hinzuzufügen hat: den explizit politischen Blick. Wenn derzeit viel von Zeitenwende gesprochen wird, kündet der 74-Jährige vielmehr von einem „Zeitenbruch“ (Kiepenheuer & Witsch, 144 S., 16 Euro) – nicht von einer Umkehr also, sondern von etwas völlig Neuem, das nun nötig sei. Seine Worte sind groß, er schreibt von einer „planetaren Transformation“ und der „größten Herausforderung der Geschichte“, aber der klare Blick löst diese Wucht eben auch ein.

Denn nun, so Fischer, „steht die Menschheit zum ersten Mal in ihrer gesamten Geschichte vor einer völlig neuen, noch nie gekannten politischen Herausforderung, einer neuen Dimension der internationalen Politik, denn diese ‚Menschheit‘ gibt es bis zur Stunde als politisch handelndes Subjekt eigentlich noch gar nicht, sondern mehr oder weniger nur als abstrakte analytische Kategorie oder als philosophisch-literarischen Begriff. Durch die Klimakrise und den damit einhergehenden Zwang zur Verantwortungsübernahme für den Planeten wird sich diese als Subjekt überhaupt erst konstituieren müssen.“

Und er dekliniert dann durch, was das bedeutet. Zum Beispiel die notwendige Abkehr von Konkurrenz- und Machtpolitik hin zur Kooperation – etwa in den Verhältnissen zwischen den USA und China, aber auch mit Russland, das ja auf seine fossilen Energieträger setze und noch sehr im Bedeutungsdenken des 19. Jahrhunderts von Land und Grenzen verhaftet sei. Was einem angesichts der Entwicklungen nach dem Verfassen des Buchs freilich das Blut in den Adern gefrieren lässt. Hier soll sich eine Besinnung auf gemeinsame Verantwortungsübernahme durchsetzen?

Die neue Erfordernisse über die Umwelt bringen die Demokratie in Gefahr

Und Fischer spart im Internationalen etwa auch nicht aus, dass in Afrika weiter große Bevölkerungszuwächse zu erwarten sind und man den Menschen dort gleichzeitig das Recht auf Fortschritt und Industrialisierung nicht absprechen könne. Zu lösen sei das nur durch einen Technologietransfer, der nicht im Sinne des Geschäfts stehen dürfe.

Und dann zum Nationalen, zu Deutschland. Wo bereits Corona gezeigt habe, dass es etwa unter dem Vorwurf der „Expertokratie“ eine zunehmende Ablehnung gegen wissenschaftsbasierte Politik gebe – von der aber künftig noch viel mehr nötig sei und viel weitreichender. Dazu ungelöste Probleme wie die Rente, in die nun auch noch die Babyboomer eintreten, samt der Auffassung, sich den Wohlstand durch Leistung verdient zu haben, also keine Einschränkungen durch die Politik zu akzeptieren. Zusammengenommen brächten die Erfordernisse des Neuen hier die Demokratie in Gefahr. Und so weiter.

Joschka Fischer analysiert das alles klar und sieht abschließend durchaus, dass „Realisten“ (von ihm in Anführungszeichen geschrieben) damit jede Menge Gründe finden könnten, „warum nur die negative Option Wirklichkeit werden kann“: das Scheitern des Projekts Menschheit. „Sie kommen aber an der Tatsache nicht vorbei, dass es eine solche Herausforderung, dass es die politische Notwendigkeit zu einer Antwort auf die Überlebensfrage der gesamten Spezies Mensch noch niemals zuvor in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Also, wer weiß?“