Ein gefallener Star und ein Trio auf Gaunerjagd, was die Streamer im September Neues bieten

The Paper (ab 5. September, Sky) – Comedy-Fans, aufgepasst: Hinter der Serie mit dem Titel „The Paper“ verbirgt sich die lang ersehnte Fortsetzung der Mockumentary „The Office“ mit Steve Carell, dem amerikanischen Pendant zu Büro-Ekel Stromberg. In dem Dauerbrenner filmte eine (fiktive) Dokumentarfilm-Crew den Alltag in einem Großraumbüro. Im Spin-off begleitet dasselbe TV-Team den Überlebenskampf einer kriselnden Lokalzeitung: Der traditionsreiche „Toledo Truth Teller“ ist vom Aus bedroht. Um die Zeitung zu retten, sollen ehrenamtliche Reporter die Zeilen füllen – derweil tobt in der chaotischen Redaktion ein Streit um Politik, Kostendruck und Ideale. Die Serie will nicht bloß als spaßige Büro-Comedy verstanden sein, sondern auch als Satire auf die Medienlandschaft in den USA und den Kampf um Pressefreiheit in der Trump-Ära.

„The Paper" ist mehr als nur Büro-Comedy. Zum Set gehören Domhnall Gleeson (links) und Tim Key (rechts). Foto: Aaron Epstein/PEACOCK

aka Charlie Sheen (ab 10. September, Netflix) – Er war ja mal so lustig: Charlie Sheen verkörperte in den „Hot Shots“-Filmen den Slapstick-Humor der 90er Jahre. Seine Rolle als Luftikus in der Serie „Two and a Half Men“ schrieb Fernsehgeschichte und machte ihn mit 1,8 Millionen Dollar pro Folge zum bestbezahlten Sitcom-Star Hollywoods. Doch mit dem Erfolg kam der Absturz, immer wieder gab es Schlagzeilen um Gewalt, Drogen, Alkohol und Ausschweifungen. 2015 enthüllte Sheen, dass er mit HIV infiziert ist. Wenige Tage nach seinem 60. Geburtstag plaudert der Skandalkönig, der nach eigener Auskunft seit mehreren Jahren clean ist, in einer zweiteiligen Dokuserie aus dem Nähkästchen.

Die drei leidenschaftlichen True-Crime-Fans ermitteln wieder. Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez (von links) in in „Only Murders in the Building". Foto: Disney

Only Murders in the Building (ab 9. September, Disney+) – Drei leidenschaftliche True-Crime-Fans, die dauernd über Mordfälle stolpern und zu erfolgreichen Hobbydetektiven werden: Die warmherzige Krimi-Comedyserie „Only Murders in the Building“ über ein ungleiches Trio auf Gaunerjagd ist beliebt. Die Serie besticht mit exzentrischen Figuren und schnellen Dialogen. Jetzt startet die fünfte Staffel: Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) und Mabel (Selena Gomez) wollen den mysteriösen Tod ihres Portiers aus dem Apartment-Haus Arconia aufklären – die Ermittlungen führen sie in dunkle Ecken New Yorks. Wie schon in den bisherigen Staffeln stoßen namhafte Gäste zum Cast, darunter René Zellweger und Christoph Waltz.

Olivia Cooke spielt in „Das Gift der Seele" die durchtriebene Tochter einer Metzgerin, die es auf den wohlhabenden Daniel abgesehen hat. Foto: Amazon Content Services

Das Gift der Seele (ab 10. September, Prime Video) – Wer ist die Schurkin? Cherry (Olivia Cooke), die durchtriebene Tochter einer Metzgerin, die es aufs Geld des verwöhnten Daniel (Laurie Davidson) abgesehen hat – oder Daniels wohlhabende Mutter Laura (Robin Wright), die alles tut, um ihren Liebling nicht teilen zu müssen? Als ihr Sohnemann seine neue Flamme zum ersten Mal in die teuer eingerichtete heimische Villa bringt, klingeln bei Laura die Alarmglocken: Ist Cherry manipulativ, vielleicht gefährlich? Recht geschickt spielt die Thrillerserie mit vertrauten Spannungselementen, lenkt den Verdacht mal auf die eine, mal auf die andere Frau. Dass die Sache blutig enden wird, macht die dramatische Eingangsszene klar. Hauptdarstellerin Robin Wright, die als Präsidentengattin in „House of Cards“ bekannt wurde, führte auch Regie.

In der Serie „Call my Agent! Berlin" spielen Stars wie Iris Berben (links) und Katja Riemann sich selbst. Foto: Julia Terjung

Call My Agent! Berlin (ab 12. September, Disney+) – Wie mag es hinter den Kulissen des Showgeschäfts zugehen? Im Mittelpunkt der Serie „Call My Agent! Berlin“ steht die Schauspieleragentur „Stern“ in Berlin, deren Agentinnen und Agenten ihre Klienten hingebungsvoll betreuen und beraten, all ihre Allüren ertragen und auch mal bei Streitereien mit Star-Regisseuren vermitteln. Doch dann gerät die Agentur finanziell ins Straucheln. Wenn das Unternehmen nicht pleitegehen soll, müssen die alten Stars unbedingt bei Laune gehalten und neue Talente angeworben werden. Das Besondere: Die Prominenten, darunter Iris Berben, Heiner Lauterbach oder Moritz Bleibtreu, spielen sich selbst und nehmen ihren jeweiligen Ruf als Diva, Griesgram oder Kumpeltyp wunderbar selbstironisch aufs Korn.

Jude Law spielt in „Black Rabbit" einen erfolgreichen Gastronomen in New York, der es plötzlich mit Gangstern zu tun bekommt. Foto: Netflix

Black Rabbit (ab 18. September, Netflix) – New York ist die Stadt, die niemals schläft. Im pulsierenden Nachtleben spielt diese Serie über zwei ungleiche Brüder: Jake (Jude Law) ist ein zugeknöpfter, korrekter Typ, der sich mit dem „Black Rabbit“ in Manhattan ein florierendes Restaurant mit VIP-Lounge aufgebaut hat – gemeinsam mit seinem unsteten Bruder Vince, der danach jahrelang verschwunden war. Als Vince (Jason Bateman) wieder auftaucht und im Geschäft mitmischen will, beginnen die Probleme: Der unsolide der beiden Brüder ist bei einem Gangstersyndikat verschuldet und zieht Jake in einen Strudel abwärts: Wenn der Erfolgsgastronom nicht das nötige Kleingeld auftreibt, übernimmt die Mafia sein Restaurant.