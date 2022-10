Sinfoniekonzert

vor 43 Min.

Beim Saisonauftakt der Augsburger Philharmoniker wird Angst zum Faszinosum

Plus Der Publikumsbesuch beim Saisonauftakt hätte besser sein können, die Ausführung wohl kaum: Die Sopranistin Sally du Randt und Domonkos Héja brillieren mit Schönberg.

Von Stefan Dosch Artikel anhören Shape

Wo es doch Schokolade gab im Foyer! – eigens von den Philharmonikern („Orchester des Wandels“) vertriebene, fair gehandelte und klimaneutral hergestellte Tafeln, die den mutmaßlich sauren Biss in den Programm-Apfel hätten versüßen können. Aber viele potenzielle Konzertbesucher waren gar nicht erst bis vor die Türen des Kongress-Saals gekommen, um dem Saisonauftakt der Augsburger Philharmoniker beizuwohnen. Woran’s lag? Die These sei gewagt: an Arnold Schönberg. Ein Konzertprogramm, in dem der Name des Erzvaters der atonalen Musik bei beiden gespielten Werken auftaucht, scheint für erhebliche Teile der sonst eifrig heraneilenden Hörerschaft noch immer zu viel des Unverträglichen zu sein. Dabei ergriff das Fähnlein derer, die gekommen waren, in partiellen Tongewittern keineswegs die Flucht, und am Ende des Abends hörte der Applaus sich auch keineswegs nach Pflichtschuldigkeit, sondern nach Zustimmung an.

