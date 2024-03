Kritik

18:00 Uhr

Bayerische Staatsoper: Schiffbruch mit der "Passagierin"

Plus Die Oper erlebte 2010 in Bregenz ihre Uraufführung. Jetzt ist sie erstmals in München zu sehen. Regisseur Thomas Kratzer inszeniert am zentralen Thema vorbei - an Auschwitz.

Von Stefan Dosch

"Die Passagierin" klingt nach unverfänglichem Stoff, doch der Titel täuscht. Mieczyslaw Weinbergs Oper handelt von Auschwitz, mehr noch, sie spielt zu großen Teilen an diesem Schreckensort. Mit der Geschichte der "Passagierin" hat der Komponist eine autobiografisch grundierte Erzählung der polnischen Autorin Zofia Posmysz vertont, die als junge Frau selbst Gefangene in Auschwitz war, das Konzentrationslager jedoch überlebte. In der Erzählung glaubt eine Deutsche, Lisa, die sich in den späten 50er-Jahren zusammen mit ihrem Mann auf einer Schiffspassage nach Südamerika befindet, in einer Mitreisenden eine gewisse Marta zu erkennen, jene Frau, die ihr, der ehemaligen SS-Aufseherin, Jahre zuvor als Gefangene in Auschwitz gegenüberstand. Eine Begegnung mit einer Totgeglaubten, was Lisa mit ihrer verdrängten Vergangenheit konfrontiert.

Weinberg (1919-1996), jüdisch-polnischer Herkunft, der nach dem Überfall der Deutschen auf Polen in die Sowjetunion floh, schrieb "Die Passagierin" Ende der 60er-Jahre. Zu Lebzeiten wurde seine Oper jedoch nie aufgeführt. Erst 2006 fand in Moskau die konzertante Uraufführung statt. Szenisch jedoch wurde "Die Passagierin" erst im Jahr 2010 auf die Bühne gebracht, bei den Bregenzer Festspielen im Festspielhaus. Die Aufführung wurde zum Triumph und lenkte im Westen den Blick überhaupt erst auf Weinberg und sein umfangreiches Schaffen. In die Bregenzer Produktion des britischen Regisseurs David Pountney war auch Zofia Posmysz eingebunden, auch bei der Premiere war sie zugegen. Die Zeitzeugin starb erst 2022 wenige Tage vor ihrem 99. Geburtstag.

