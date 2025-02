Verschollenes Hauptwerk von Camille Claudel wird versteigert

Eine seit über 100 Jahren verschwundene Skulptur der französischen Bildhauerin Camille Claudel kommt unter den Hammer. Die Skulptur gehört zur legendären Werkgruppe «Das reife Alter», die Claudel am Ende des 19. Jahrhunderts nach ihrer schmerzhaften Trennung von Auguste Rodin geschaffen hatte.

Das Bronzewerk wurde zufällig bei einer Erbschaftsinventur von dem Auktionator Matthieu Semont in einem Pariser Appartement entdeckt, das rund 15 Jahren verschlossen war. Er habe die Arbeit unter einem Tuch in der verstaubten Wohnung entdeckt, wie er französischen Medien sagte. Die Skulptur sei mehr als 100 Jahre verschollen gewesen, und niemand wusste, wo sie sich befand, sagte der Auktionator im Radiosender France Bleu.

Das Werk, dessen Schätzwert bei 1,5 bis 2 Millionen Euro liegt, wird am Sonntag (16. Februar) in Orléans in der Region Centre-Val de Loire versteigert. Die Erwartungen sind hoch: Viele private Sammler als auch bedeutende Museen haben ihr Interesse bekundet.

Bislang waren weltweit nur drei Exemplare dieser Bronze bekannt, jeweils eine im Orsay- und Rodin-Museum in Paris und ein weiteres im Camille-Claudel-Museum.