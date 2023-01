Wir verstehen nicht nur spanisch: Eine kleine Sprachkunde in Zahlen

Von der Anzahl der Sprecher verfehlt das Deutsche international knapp die Top Ten. Englisch steht dort an Platz 1, danach kommt eine Sprache aus Fernost.

Wer am Silvesterabend in größerer Runde gefeiert hat, hat das möglicherweise gerade selbst erlebt: dass manchmal dermaßen viele Wörter gleichzeitig zu hören sind, dass man kein einziges mehr richtig verstehen kann. Allerdings ist selbst das Stimmengewirr auf Deutschlands großer Silvesterparty am Brandenburger Tor nur ein Bruchteil dessen gewesen, was die Experten des Online-Sprachportals Preply gerade errechnet haben: 25 Millionen Worte pro Sekunde – auf Deutsch. So viel wird Sekunde für Sekunde durchschnittlich auf Deutsch gesprochen. Diesen Wert erhält man aus den 135 Millionen Menschen, die Deutsch weltweit sprechen, und den 16.000 Worten, die Menschen tagtäglich reden.

Weitet man die Perspektive, erscheint das Deutsche mengenmäßig an zwölfter Stelle. Von den mittlerweile acht Milliarden Menschen sprechen die meisten Englisch, etwa 1,5 Milliarden Menschen, wobei davon nur 373 Millionen Englisch als Muttersprache erlernt haben. Das heißt, Englisch ist die Zweitsprache weltweit.

Jenseits von China und Taiwan tut man sich schwer mit Mandarin

Und – eine Quizfrage am Anfang des Jahres – was ist dann die Muttersprache weltweit?: a) Mandarin, b) Spanisch, c) auch Englisch oder d) Hindi? Die richtige Antwort lautet a, also Mandarin, als Muttersprache von 929 Millionen Menschen erlernt. Allerdings tut man sich jenseits von China und Taiwan ziemlich schwer, sich auf Mandarin zu verständigen.

Beeindruckend auch die Zahl von 16.000 Worten am Tag. So leicht einem die auch von den Lippen gehen, so schwer wird es aber, den Mindestwortschatz einer neuen Sprache zu lernen. An einem Tag die 2500 verschiedenen Wörter zu lernen, die dafür nötig sind, ist so gut wie unmöglich, selbst in einem Monat wäre das noch eine extrem sportliche Herausforderung. Und um bei den Herausforderungen zu bleiben: Einmal komplett auf die 16.000 Wörter am Tag zu verzichten, ist im normalen Leben ein Vorsatz für all diejenigen, die ihre Umwelt mal richtig erschrecken wollen.

