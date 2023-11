Augsburger Philharmoniker werden hochgestuft zum A-Orchester

Bayerns Kunstminister Blume verkündet, was seit Langem Wunsch des Staatstheaters Augsburg und seines Orchesters ist: Die Philharmoniker werden vom B- zu einem A-Orchester.

Lang ersehnter Paukenschlag für die Augsburger Philharmoniker: Das Theater- und Konzertorchester des Staatstheaters Augsburg soll von einem B- zu einem A-Orchester aufgewertet werden – mit Auswirkung auf die Zahl der Planstellen wie auch auf die Vergütung. Das bayerische Kunstministerium, die Stadt Augsburg und der Stiftungsrat des Staatstheaters Augsburg beschlossen die A-Werdung des Orchesters am Dienstag in München.

Laut Bayerns Kunstminister Markus Blume soll die A-Werdung von Orchester wie auch vom Chor des Staatstheaters mit der Spielzeit 2026/27 erfolgen. Der Prozess soll über drei Spielzeiten hinweg fortgeführt werden. „Unser Ziel“, so Blume: „Mit der geplanten Rückkehr in das sanierte Große Haus sind die Augsburger Philharmoniker A-Orchester.“ Das Große Haus des Staatstheaters wird derzeit generalsaniert, der Wiedereinzug ist für Ende des laufenden Jahrzehnts vorgesehen.

A-Orchester für Augsburg: Ein Gedanke seit der Aufwertung zum Staatstheater im Jahr 2018

Augsburgs Kulturreferent Jürgen K. Enninger freut sich, dass mit der Entscheidung „die Bedeutung des Staatstheaters als kultureller Ankerpunkt gestärkt wird“, wie es in einer Mitteilung des Ministeriums hieß. Auch für Augsburgs Staatstheater-Intendant André Bücker ist die Aufwertung „ein tolles Zeichen für die Qualität des Staatstheaters und der Philharmoniker“. Mit der Aufwertung setze sich eine Entwicklung fort, die im Jahr 2018, als aus dem zuvor rein städtisch getragenen Theater das Staatstheater wurde, bereits angedacht war.

„Großartig“ findet es der Intendant, dass Freistaat und Stadt nun übereingekommen seien. Ebenso angetan ist Generalmusikdirektor Domonkos Héja von der Höherstufung seines Orchesters: „Zum Staatstheater Augsburg gehört einfach ein A-Orchester.“

Theaterorchester werden in Deutschland je nach Planstellenzahl in die mit den Buchstaben A bis D benannten Vergütungsgruppen eingeteilt. Mit seinen aktuell 71 Planstellen befanden sich die Augsburger Philharmoniker bisher in der Gruppe B.

Lesen Sie dazu auch