Ballettpremiere "Moving" in Augsburg: Alles in Bewegung

Plus Choreograf Peter Chu sprengt auf der Brechtbühne mit „Moving“ Grenzen des Tanzens. Es geht um Beziehungen und ihre Veränderung, aber nicht alles erschließt sich.

Alles ist Bewegung! Alles ist Rhythmus! Für einen Tanzabend mag dieser Satz wenig überraschend sein, doch beschreibt er in diesem Fall nicht nur das Ausdrucksmittel, sondern auch die Botschaft des neuen Balletts der Augsburger Staatstheater-Kompanie auf der Brechtbühne, das bezeichnenderweise den Titel „Moving“ trägt.