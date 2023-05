Die Oper kehrt auf die Freilichtbühne zurück

Das Staatstheater Augsburg bietet in der kommenden Saison Klassiker, aber auch Uraufführungen. Die Freilichtbühne bietet 2024 nach vielen Jahren wieder Opernkunst.

Mit dem Motto "Zwischen-Menschen" geht das Staatstheater Augsburg in die kommende Spielzeit 2023/24. "Wir möchten damit die Stadtgesellschaft in ihrer ganzen Breite ansprechen", erklärt Staatsintendant André Bücker. "Wir gehen mittlerweile ins siebte Jahr des Interims und schaffen es mit unglaublicher Kraftanstrengung, unter diesen Bedingungen großes Theater zu machen. Der enthusiastische Zuschauerzuspruch der vergangenen Spielzeit ist uns ein großer Ansporn, auf diesem Weg weiterzumachen." Das sagte Bücker im Rahmen der Pressekonferenz, in der das Programm für 2023/24 vorgestellt worden ist.

Breit gefächert ist das Programm der einzelnen Sparten. Das Musiktheater bietet ein breites Spektrum – von Händels Barockoper "Serse" (Premiere 27. April 2024) über italienisches Belcanto in Donizettis "Lucia di Lammermoor" (Premiere 2. Dezember 2023), Puccinis "Turandot" (Premiere 15. Juni 2024 auf der Freilichtbühne) und Tschaikowskys bedeutendster Oper "Eugen Onegin" gleich zu Spielzeitbeginn (Premiere 21. Oktober 2023) bis zu Strawinskys neoklassischer Oper "The Rake’s Progress" (Premiere 20. Januar 2024) und der zeitgenössischen, immersiven Kammeroper "C:\>title Labyrinth" (Uraufführung 22. März 2024) von Hauke Berheide.

Staatstheater Augsburg: Armin Petras inszeniert in der Spielzeit 23/24 wieder in Augsburg

Neu-Interpretationen großer Klassiker prägen das Schauspiel-Programm 2023/24. Wie schon zum diesjährigen Brechtfestival durchgesickert ist, wird es mit Brechts "Mutter Courage und ihre Kinder" (Regie: David Ortmann) wieder ein Brecht-Stück im Programm geben (Premiere 23. Februar 2024). Rund drei Monate später steht dann Shakespeares "Romeo und Julia" an (Premiere 18. Mai 2024). Außerdem wird Mary Shelleys "Frankenstein" für die Bühne adaptiert (Premiere 4. Mai 2024). Der bekannte Regisseur Armin Petras wird außerdem wieder in Augsburg arbeiten, er inszeniert zu Beginn der Saison Michael Bulgakows Meisterwerk "Meister und Margarita" auf der Brechtbühne im Gaswerk (Premiere 7. Oktober 2023).

Eröffnet wird die Spielzeit auf der Brechtbühne bereits zuvor – mit dem Trash-DDR-Musical "Hedwig and the Angry Inch" (Premiere 15. September 2023). Und Nicole Schneiderbauer, Leitende Regisseurin am Staatstheater Augsburg, widmet sich in ihrer neuesten performativen Arbeit mit dem Titel "Die gefährlichste Frau Amerikas" (Uraufführung 17. Februar 2024) dem Leben der historischen Figur Emma Goldmann. Staatsintendant André Bücker inszeniert Molières berühmtes Schauspiel "Der Menschenfeind" als andauernde Party in der Welt von heute (Premiere 1. Dezember 2023).

Das Ballett Augsburg zeigt zum Auftakt die Uraufführung des Tanztheaters "Charlie" (30. September 2023), mit dem Ballettdirektor Ricardo Fernando dem Slapstick Charlie Chaplins tänzerisch nachspürt. Eine weitere Uraufführung steht mit Mauro Astolfis Kammerballett "Supermodified" (12. Januar 2024) auf dem Programm. Die beliebte "Internationale Ballett- und Tanzgala" findet 2024 erstmals bereits im Februar statt, und zwar am 10. und 11. Auch das Format "New Comer" (Premiere 25. Mai 2024), bei dem die Tänzerinnen und Tänzer der Augsburger Kompanie selbst zu Choreografinnen und Choreografen werden, wird fortgesetzt. Die bereits fünfte Ausgabe der Reihe "Dimensions of Dance" (Premiere 23. März 2024) versammelt Arbeiten von Young Soon Hue, Andonis Foniadakis und Douglas Lee, live begleitet von den Augsburger Philharmonikern.

Lesen Sie dazu auch

Konzertsaison 2023/24: Die Augsburger Philharmoniker musizieren mit renommierten Solisten

Für die Konzertsaison 2023/24 ist wieder ein Artist in Residence engagiert worden, diesmal der Schlagzeuger Alexej Gerassimez. Weitere international renommierte Solisten und Solistinnen musizieren mit den Augsburger Philharmonikern. So sind in Sinfonie- und Sonderkonzerten u.a. der Geiger Christian Tetzlaff, der Pianist József Balog und die junge Harfenistin Lea Maria Löffler (Kunstförderpreis Augsburg 2023) zu Gast. Am Dirigentenpult ist neben GMD Domonkos Héja auch Anthony Bramall zu erleben, außerdem Anna Skryleva, die in ihrem Konzert mit den Augsburger Philharmonikern ein eigenes Werk zur Uraufführung bringt. Fortgesetzt wird die Reihe "Zukunft(s)musik", die zur neuen Saison vom MAN-Museum in die Brechtbühne umzieht. Außerdem kehren die Krabbelkonzerte auf den Spielplan der Augsburger Philharmoniker zurück.

Die Open-Air-Saison auf der Freilichtbühne bringt dann nach vielen Jahren wieder Opernflair ans Rote Tor. Staatsintendant André Bücker inszeniert dort Giacomo Puccinis "Turandot" (Premiere 15. Juni 2024). Dazu gibt es dort noch das Musical "Sister Act" zu sehen (Premiere 6. Juli 2024).

Der Kartenvorverkauf für die Spielzeit 2023/24 startet am 1. Juli 2023 (online über www.staatstheater-augsburg.de/spielplan oder beim Besucherservice des Staatstheaters Augsburg, Telefon 0821 324 49 00, E-Mail tickets@staatstheater-augsburg.de). Und wer einen Vorgeschmack bekommen möchte, hat dazu am 2. Juli 2023 die Gelegenheit. An dem Sonntag findet das Theaterfest im Martinipark statt und bietet Einblicke in die nächste Saison.

VR-Brillen, Netflix und Tränen im Theater: Hören Sie sich auch unseren Podcast mit Digitaltheater-Leiterin Tina Lorenz an.