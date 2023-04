Staatstheater Augsburg

Ein Haus, das alle Wünsche kennt: Premiere von "Das Haus auf Monkey Island"

Florian Gerteis, Paul Langemann, Mirjana Milosavljević und Andrej Kaminsky in "Das Haus auf Monkey Island" am Staatstheater Augsburg.

Plus Tierschutz, Auswüchse der Werbung, Manipulation durch Algorithmen: "Das Haus auf Monkey Island" spricht viele Themen an. Auf der Brechtbühne in Augsburg wird daraus eine flotte und amüsante Aufführung.

„Big Brother“ oder „ Dschungelcamp“ machen es vor: Man sperre eine Handvoll Menschen an einem einsamen Ort oder in einem abgeschlossenen Raum zusammen und es entsteht eine Dynamik, in der sich ihre dunkelsten Seiten und Geheimnisse offenbaren. So ähnlich funktioniert das auch in Rebekka Kricheldorfs Schauspiel „Das Haus auf Monkey Island“, das der junge Regisseur Lukas Joshua Baueregger für das Staatstheater Augsburg auf der Brechtbühne inszeniert hat.

Auf der Pazifik-Insel Monkey Island treffen vier Menschen aufeinander: Tim ist ein karrierebewusster Neurowissenschaftler (Paul Langemann), die Psychologin Kristina (Mirjana Milosavljevic), ein Gutmensch mit sozialen Interessen, dazu der Soziologe Hannes (Andrej Kaminsky), ein Alt-68er, der sich gern den schönen Seiten des Lebens widmet, und schließlich Neuro-Ökonom André (Florian Gerteis), der einen starken Drang zur Selbstoptimierung aufweist. Die vier sollen im Auftrag einer chinesischen Firma eine Werbestrategie entwickeln für ein neues Produkt, das auf In-vitro-Fleisch basiert, also den Stammzellen von Tieren, die dafür aber nicht in engen Käfigen gehalten oder geschlachtet werden müssen.

