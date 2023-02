Staatstheater Augsburg

vor 49 Min.

Frauen in der Tötungsmaschine der Nationalsozialisten: Uraufführung am Staatstheater

Plus Zehntausende wurden in „Tötungsanstalten“ ermordet, weil die Nazis sie für hysterisch, geisteskrank und asozial erklärten. "Frauen der Unterwelt" erinnert an sieben Schicksale.

Von Birgit Müller-Bardorff

Da ist zum Beispiel Johanna: erfolgreiche Geschäftsfrau mit Villa und schnellem Auto. Die Ehe hält sie für nicht zeitgemäß und heiratet den Vater ihrer zwei Kinder nicht. „Ich habe erreicht, was ich als Frau erreichen kann“, resümiert sie. Oder da ist Lina, ein armes Mädchen aus dem Dorf, das sich in den reichen Bauernsohn verliebt hat und für diese unmögliche Liebe kämpft. „Wollt ihr mich zum Explodieren bringen?“ fragt sie ihre Eltern, die ihr die Beziehung ausreden wollen. „Das ist gut. Dann leuchte ich noch heller.“

