Liebesakt mit Esel: Henry Purcells Ballettoper "The Fairy Queen"

Plus Ein Spektakel mit Musik, Tanz und Gesang ist Henry Purcells Oper "The Fairy Queen". In Ricardo Fernandos Inszenierung kommen noch Pop und Breakdance dazu. Doch welche Idee steht dahinter?

Von Birgit Müller-Bardorff

Ohlala, da treiben sie es aber bunt am Staatstheater Augsburg, denkt man sich, wenn man das Programmheft zu „The Fairy Queen“ aufschlägt. Gleich auf dem ersten Foto balanciert Sängerin Olena Sloia mit Glitzerstilettos und viel nackter Haut auf den Knien des Tänzers Afonso Pereira, dessen Kopf in einer Eselsmaske steckt. Feenkönigin Titania hat sich, verzaubert durch die magische Blume des Elfen Puck, in das erstbeste Wesen verliebt, das ihr über den Weg läuft – und das ist nun mal der in einen Esel verwandelte Handwerker Zettel. In der von Ballettchef Ricardo Fernando für das Staatstheater Augsburg inszenierten Ballett-Oper „The Fairy Queen“ von Henry Purcell führt das zu einem lasziven Liebesspiel mit Esel, Gesang und Tanz. Nach der knapp zweistündigen Aufführung kommt man dann aber zu dem Schluss: alles ganz familienfreundlich. Reichlich bunt wird es aber trotzdem.

Afonso Pereira, Olena Sloia Foto: Jan-pieter Fuhr

Semi-Oper nannte man im 17. Jahrhundert jene Mischform aus Schauspiel, Tanz, Musik und Gesang, die vor allem in England verbreitet war und großes Spektakel versprach. Gerade recht kam da im Jahr 1692, zur Feier von Geburtstag und 15. Hochzeitstag des Königs, Purcells „The Fairy Queen“, frei nach William Shakespeares „Sommernachtstraum“. Die Handlung jenes bizarren Liebesverwirrspiels mit Eifersucht, Erotik und Exzessen kondensierte Purcell auf die Geschehnisse im Zauberwald rund um das Elfenkönigspaar Titania und Oberon, den Elf Puck, die beiden sich querliebenden Paaren Helena/Demetrius und Hermia/Lysander, garniert mit einer humoristischen Einlage schauspielernder Handwerker.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

