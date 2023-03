Staatstheater Augsburg

vor 59 Min.

Der Ballettabend "Dimensions of Dance. Part 4" ist eine Liebeserklärung an den Tango

Plus Das Staatstheater Augsburg feiert die Premiere seines Ballettabends "Dimensions of Dance. Part 4" mit einer Uraufführung, dazu Choreografien zur Musik Astor Piazzollas.

Von Birgit Müller-Bardorff Artikel anhören Shape

Dimensionen des Tanzuniversums schreitet das Ballett Augsburg unter der Leitung von Ricardo Fernando seit mehreren Jahren einmal in der Spielzeit ab, um gegensätzliche Spielarten zeitgenössischer Tanzsprache zu präsentieren. Als Kontrapunkt zur gesellschaftlichen und politischen Krisen-Realität stand die vierte Auflage der Reihe "Dimensions of Dance", die am Samstag mit einer Uraufführung des Choreografenpaares Iratxe Ansa und Igor Bocovich sowie einem Stück von Ballettchef Ricardo Fernando Premiere hatte, im Zeichen der Freude an Musik und Bewegung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen