Erste Spielzeit-Neuinszenierung am Staatstheater Augsburg: "Leonce und Lena“ als knallige Groteske

Die riesige Banane, die da seitlich mit einem Streifen Panzerband an die Wand geklebt ist, sie stellt so etwas wie das Signet dieser Aufführung dar. Denn das unschwer als Cattelan-Banane zu erkennende Objekt – man erinnert sich, das Werk des italienischen Künstlers Cattelan wurde für über sechs Millionen Dollar versteigert und, weil wiederholt verspeist, schon mehrfach ersetzt – das Objekt also stellt uns die Frage: Wie halten wir es mit der Kunst? Handelt es sich überhaupt um eine solche bei dem, was wir sehen? Im Hinblick auf die „Leonce und Lena“-Aufführung des Staatstheaters Augsburg könnte die Banane signalisieren: Ist das, was sich da abspielt, tatsächlich das Stück von Büchner, dieses seltsam durch den Bühnenraum mäandernde Figuren-Schach, das quietschbunt ausstaffierte Gestalten vollführen?

Stefan Dosch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Stadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Georg Büchner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis