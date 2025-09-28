Icon Menü
Staatstheater Augsburg präsentiert „Leonce und Lena“ als knallige Groteske

Erste Spielzeit-Neuinszenierung am Staatstheater Augsburg: "Leonce und Lena“ als knallige Groteske

Intendant André Bücker inszeniert Georg Büchners Lustspiel über die beiden Königskinder. Doch außer poppigen Schauwerten hat die Neueinrichtung wenig zu bieten.
Von Stefan Dosch
    Gegen den Zufall ist kein Kraut gewachsen: Leonce (Jannis Roth, rechts) und Lena (Sarah Maria Grünig) begegnen sich, Valerio (Natalie Hünig, hinten) schaut interessiert zu.
    Gegen den Zufall ist kein Kraut gewachsen: Leonce (Jannis Roth, rechts) und Lena (Sarah Maria Grünig) begegnen sich, Valerio (Natalie Hünig, hinten) schaut interessiert zu. Foto: Jan-Pieter Fuhr, Staatstheater Augsburg

    Die riesige Banane, die da seitlich mit einem Streifen Panzerband an die Wand geklebt ist, sie stellt so etwas wie das Signet dieser Aufführung dar. Denn das unschwer als Cattelan-Banane zu erkennende Objekt – man erinnert sich, das Werk des italienischen Künstlers Cattelan wurde für über sechs Millionen Dollar versteigert und, weil wiederholt verspeist, schon mehrfach ersetzt – das Objekt also stellt uns die Frage: Wie halten wir es mit der Kunst? Handelt es sich überhaupt um eine solche bei dem, was wir sehen? Im Hinblick auf die „Leonce und Lena“-Aufführung des Staatstheaters Augsburg könnte die Banane signalisieren: Ist das, was sich da abspielt, tatsächlich das Stück von Büchner, dieses seltsam durch den Bühnenraum mäandernde Figuren-Schach, das quietschbunt ausstaffierte Gestalten vollführen?

