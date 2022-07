Staatstheater Augsburg

13.07.2022

Premiere von "Der Ruf des Wassers": Zwei Minuten Duschen im Takt

Plus Der Umgang mit Wasser ist ein Kontinente übergreifendes Thema. Für das Stück „Der Ruf des Wassers“ kooperiert das Staatstheater mit dem südafrikanischen Puppenspiel-Kollektiv Ukwanda.

Es ist ein Szenario, das einem in Tagen der Gasknappheit und ministeriellen Ratschläge sehr bekannt vorkommt: Der „Day Zero“ drohte den Bewohnern von Kapstadt im Jahr 2018, als nach mehreren Jahren Dürre die Gefahr bestand, dass es kein frisches Trinkwasser mehr geben würde. Deshalb ergriff die Regierung Maßnahmen: Jeder Bürger der Stadt durfte ab sofort nur noch 50 Liter am Tag verbrauchen. Zum Vergleich: Die rauschen durch, wenn man sechsmal die Toilette spült. Und Duschen war nur noch zwei Minuten lang erlaubt. Daran erinnerten die sogenannten „Shower-Songs“, Lieder, die extra auf diese Dauer gekürzt oder komponiert wurden, um dazu zu duschen. Der Regen beendete dann die Dürre in Kapstadt, aber Fakt bleibt: Das Wasser ist am Kap ein seltenes Gut, mit dem man achtsam umgehen muss. Nur am Kap? Mitnichten, wie das Staatstheater Augsburg mit seiner interkontinentalen Stückentwicklung „Der Ruf des Wassers“ in der Brechtbühne ins Bewusstsein ruft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

