Staatstheater Augsburg

06:00 Uhr

Rossinis "Il viaggio a Reims": Diese Reise ist ein pures Vergnügen

Plus Im Martinipark steht am 3. Dezember eine lang erwartete Opernpremiere an. Doch was ist das für ein Werk, das nicht weniger als zehn Hauptpartien zu bieten hat?

Von Stefan Dosch Artikel anhören Shape

Es hat eine Weile gedauert, bis "Il viaggio a Reims" endlich ans Ziel gelangt – darin ist die Augsburger Neuinszenierung der "Reise nach Reims" gar nicht unähnlich. Kommt in dieser Oper doch eine illustre Gesellschaft nicht an ihr ursprüngliches Ziel (ins französische Reims), sondern erst mit Verzögerung an einen anderen Ort, nach Paris. So ist es auch den Plänen des Staatstheaters Augsburg mit Gioachino Rossinis "Il viaggio a Reims" ergangen. Ursprünglich angesetzt für Anfang des Jahres 2021, musste die Produktion zwei Spielzeiten weiter geschoben werden – nicht, wie bei Rossini, wegen fehlender Fortbewegungsmittel, sondern wegen eines Theater-Tiefschlags namens Corona. Jetzt aber, am 3. Dezember, soll die "Reise" über die Bühne, die Neuinszenierung an den Start gehen.

