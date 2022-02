Staatstheater Augsburg

vor 51 Min.

"Shockheaded Peter" in Augsburg: Paulinchen und Suppenkaspar in der Casting-Show

Plus Die Junk-Oper "Shockheaded Peter" hatte im Martinipark Premiere. Sie zeigt die Kinderbuch-Figuren in einem neuen Licht.

Ein linkisches Kerlchen ist er, der Kaspar, treuherzig erzählt er davon, wie er im multinationalen Spezialitätenrestaurant seiner Eltern in der Küche mithilft, in seiner Freizeit Unterricht in der Tanzschule Schicki Micki bekommen hat und beim Abschlussball von seiner Partnerin für einen anderen einfach sitzen gelassen wurde. Kein Wunder dass dem Jungen der Appetit vergangen ist und jetzt ist er in dieser Casting-Show gelandet und soll fünf Tage Suppe essen. Man weiß, wie es endet: „Er wog vielleicht ein halbes Lot – Und war am fünften Tage tot.“

