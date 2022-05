Wenig Neues aus dem Wiener Wald

Plus Ödön von Horvaths bekanntestes Stück kommt im Martinipark auf die Bühne: in gebotener Tristesse, mit viel Musik, aber ohne klaren Zugriff.

Das fängt doch einmal gut an: "Good Luck" steht da über dem Automaten, der dazu auch noch mit einer faszinierenden Leuchtschrift Buchstaben zaubert. Das ist so ein Jahrmarktsgerät, mit dem man mit einem Greifarm Stofftiere herauspicken kann - oder auch nicht. Aber anstelle des Greifers steht da ein Skelett. Da hat jemand entschieden zu lange auf sein Glück gewartet.