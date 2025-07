Vorschau auf das Klassikfestival in Bad Wörishofen mit Igor Levit

Traditionell verknüpft das „Festival der Nationen“ in Bad Wörishofen den Auftritt weltberühmter Musiker mit der Förderung des Solisten- und Instrumentalnachwuchses: In jedem Herbst konzertiert das vbw-Festivalorchester, bestehend aus jungen Orchestermusikern, mit einem Weltstar. 2025 ist dies der Pianist Igor Levit. Er interpretiert Beethovens erstes Klavierkonzertmit dem vbw-Orchester unter Christoph Adt. Mit Levit führten wir ein knappes Interview.

Der Komponist Ferruccio Busoni erklärte einst: „Denn das weiß das Publikum nicht und mag es nicht wissen, dass, um ein Kunstwerk zu empfangen, die halbe Arbeit an demselben vom Empfänger selbst verrichtet werden muss!“ Dies ist nun viel erwartet, insbesondere von Musikliebhabern ohne professionellen Hintergrund. Was erhoffen, was erwarten Sie sich von Ihrem Publikum für einen möglichst allseits gelingenden Abend?

IGOR LEVIT: Ich wünsche immer nur das eine: ein offenes Herz. Wenn sich Menschen zusammenfinden in einem Raum, um gemeinsam Musik zu erleben, machen sie eine einzigartige Erfahrung. Gefühle und Gedanken werden angeregt, die Worte kaum ausdrücken können. Was immer Menschen dann erleben, jeder für sich, ist richtig, ist wahr. Und die Vorstellung, dass jede und jeder im Publikum mit offenem Herz unendlich viele Gefühle und Gedanken zulässt, macht mich sehr glücklich.

Igor Levit: „Nichts ist erfüllender, als mit jungen Künstlerinnen und Künstlern auf der Bühne zu stehen“

In Bad Wörishofen werden Sie am 27. September Beethovens erstes Klavierkonzert mit einem Orchester bestehend aus sehr jungen Musikern aufführen. Was ist aus Ihrer Sicht als Klavierpädagoge an der Musikhochschule Hannover besonders wichtig, dem musikalischen Nachwuchs mit auf den (Lebens-)Weg zu geben?

LEVIT: Es ist unendlich wichtig, ihre Neugierde und ihren Arbeits- und Entdeckungseifer anzuregen. Es ist wichtig, ihnen zu vermitteln, wie viel sie mit den eigenen Händen tun können. Erfolgserlebnisse sind essenziell. Junge Musikerinnen und Musiker wollen ernst genommen werden. Nicht einfach als Kinder, sondern als junge, teils sehr junge Musikerinnen und Musiker. Ich für mich kann sagen, dass kaum etwas erfüllender ist als mit jungen Künstlerinnen und Künstlern gemeinsam auf der Bühne zu stehen.

Zwei weitere Klavierkonzerte erwarten die Besucher des Festivals der Nationen in Bad Wörishofen

So weit Igor Levit, der beim Festival der Nationen 2025 umrahmt wird von renommierten Pianisten-Kollegen: Im Eröffnungskonzert am 26. September spielt Beatrice Rana mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen das dritte Klavierkonzert Beethovens, und am 3. Oktober interpretiert Jan Lisiecki mit dem Mozarteumorchester Salzburg das Klavierkonzert KV 482 von Mozart.

Selbstverständlich sind auch wieder große Gesangssolisten in Bad Wörishofen zu hören, etwa Elina Garanca mit einem Arienabend, begleitet vom Janacek Philharmonic Orchestra (5. Oktober), sowie mit einem Liederabend am 30. September Jonas Kaufmann. Daneben sind unter anderem die zwölf Cellisten der Berliner Philharmoniker zu erleben (28. September), der Geiger Nemanja Radulovic mit dem Janacek Philharmonic Orchestra und Tschaikowskys Violinkonzert (4. Oktober) und in einem mit „Bella Italia“ überschriebenen Programm die Cello-Solistin Julia Hagen, der Pianist Lukas Sternath und die Camerata Salzburg. Damit schließt sich der Kreis zu Igor Levit: Lukas Sternath, schon in jungen Jahren vielfach ausgezeichnet, gehört zu Levits Schülern, ausgebildet an der Musikhochschule Hannover.

Karten für das Festival der Nationen gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen sowie per E-Mail an info@festivaldernationen.de