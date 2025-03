Bayerische Staatsoper „Katja Kabanova“ am Nationaltheater: Die Titelheldin überragt, das Staatsorchester lässt schwärmen

Leos Janaceks „Katja Kabanova“ glüht musikalisch hochintensiv an der Bayerischen Staatsoper. Und in der Titelrolle singt Corinne Winters alle an die Wand.