Festival des deutschen Films ehrt Uwe Ochsenknecht

Der Schauspieler Uwe Ochsenknecht (69, «Schtonk!») erhält einen Preis für Schauspielkunst beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen (20. August bis 7. September). Der in Biblis geborene und in Mannheim aufgewachsene Künstler habe sich «als einer der bedeutendsten deutschen Schauspieler seiner Generation etabliert», teilten die Veranstalter in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz mit.

Die Auszeichnung soll Ochsenknecht am 29. August überreicht werden. Bereits bekannt ist, dass auch Schauspieler Rainer Bock («Karla») mit dem Ludwigshafener Preis geehrt wird.

Filme draußen und drinnen

Beim 21. Jahrgang des Festivals werden insgesamt 75 Produktionen in Zeltkinos und einem Freiluftkino auf einer Rheininsel nahe der Grenze zu Baden-Württemberg laufen, wie die Veranstalter mitteilten. 52 Filme bewerben sich um den Rheingold Publikumspreis, und 14 konkurrieren um die Filmkunstpreise, die eine unabhängige Jury in verschiedenen Kategorien vergibt. Eröffnet wird das Festival mit der Komödie «Petra geht baden» von Regisseur Rainer Kaufmann.

Die Filmschau gilt als wichtiger Branchentreff. Im vergangenen Jahr kamen den Veranstaltern zufolge gut 125.000 Menschen auf die Parkinsel. Damit sei Ludwigshafen nach der Berlinale das besucherstärkste deutsche Filmfestival.

Die Komödie «Petra geht baden» von Regisseur Rainer Kaufmann eröffnet das 21. Festival. (Archivfoto) Foto: Joachim Ackermann/dpa