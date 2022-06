Millie Bobby Brown lebt den Traum vom Kinderstar

Millie Bobby Brown aus "Stranger Things" gehört zu den bekanntesten Stars ihrer Generation. Dabei hat ihre Geschichte alles andere als glamourös angefangen.

Wer Millie Bobby Browns Biographie liest, könnte meinen, es gehe um eine mindestens 30 Jahre alte Schauspielerin – dabei ist die Britin, die aktuell wieder als "Eleven" in der Netflix-Serie "Stranger Things" zu sehen ist, gerade erst 18 geworden. Mit zwölf Jahren moderierte sie die Gala zum 70-jährigen Bestehen von Unicef, mit 14 wurde sie jüngste Botschafterin des Hilfswerks. 2018 schaffte sie es auf die Liste der einflussreichsten Personen des Time Magazine. Mit 15 hielt Brown – sichtlich aufgeregt – vor den Vereinten Nationen am Welt-Kinder-Tag eine Rede, in der sie die Probleme heutiger Kinder beschrieb. Nebenbei ist sie bei einer Modelagentur unter Vertrag, seit 2017 schon.

Bisher klingt Browns Leben wie eine Hollywood-Heldenstory: Als sie ein Kind ist, muss die Familie von Marbella, wo Brown geboren ist, ohne Geld zurück nach Großbritannien ziehen und im Haus der Tante leben. Früh spielt sie in Fernsehserien und Filmen mit. Richtig beginnt ihre Karriere mit zwölf Jahren: Eine Anfrage von Netflix flatterte herein – aber: Für die Rolle soll Brown sich die Haare abrasieren. Eleven, ihr Charakter, trägt sie raspelkurz. Brown muss nicht lange überlegen. "Ich wollte nur das Beste für die Serie und wenn ich mir dafür die Haare abrasieren muss, dann rasiere ich mir dafür die Haare ab", hat sie einmal rückblickend erzählt.

Mit zwölf entert Millie Bobby Brown als Eleven die große Bühne

Neben anderen wie Selena Gomez oder Zendaya gehört Brown schon zu den bekanntesten Jungstars ihrer Zeit. Knapp 50 Millionen Menschen folgen ihr auf der Fotoplattform Instagram, Videos von ihren Auftritten werden millionenfach angeschaut. In den Beiträgen, die Brown teilt, erkennt man dann schon eher die 18-jährige Jugendliche: Wenn sie vom Set von "Stranger Things" berichtet, wirkt das oft, als sei sie auf einer Klassenfahrt mit Freunden. Sie erzählt von Streichen und Süßigkeiten-Wettessen.

Ihre Reichweite nutzt Brown auch als Unternehmerin: Sie hat eine Pflege- und Kosmetikmarke, hat unterschiedliche Kooperationen mit Marken und war schon mehrfach auf dem Titel größerer Zeitschriften zu sehen. Bei den "Enola Holmes"-Filmen, in denen sie die Hauptrolle spielte, wirkte Millie Bobby Brown außerdem als Produzentin mit.

Stranger Things-Star Millie Bobby Brown ist vor Kurzem 18 geworden

Derzeit steht sie für den Film "Damsel" vor der Kamera. Weitere Filmrollen hatte sie unter anderem in den "Godzilla"-Filmen. Und auch ihr Privatleben steht regelmäßig im Fokus, vor allem, seit sie mit dem Sohn von John Bon Jovi – Jake Bongiovi – zusammen ist. Regelmäßig zeigen sich die beiden sich auf Instagram turtelnd, nicht viel anders als andere Teenager. Mit dem Unterschied, dass beide wohl schon deutlich mehr erlebt haben als ihre Altergenossen.

