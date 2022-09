Hobbits, Sissi und Vampire: Diese Streaming-Serien starten im September

Ein „Herr der Ringe“-Prequel, eine neue Sissi-Serie und eine Zeitreise ins Berlin der 20er Jahre: Diese Serien laufen im September bei Netflix und Co. an.

„Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ (ab 2. September, Amazon Prime) – Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu binden: Die Hobbit-Saga von Tolkien wird von Fans kultisch verehrt, die Kino-Adaption gilt als Meilenstein der Filmgeschichte. Dementsprechend hoch sind die Erwartungen an das aufwendige Prequel, das tausende Jahre früher spielt und die Vorgeschichte des Fantasy-Epos erzählt. Die Serie ist an Tolkiensche Motive angelehnt und schildert, wie Elben, Zwerge, Menschen gegen dunkle Macht ankämpfen. Fans sollten kein blutiges „ Game of Thrones“ mit Hobbits erwarten, sondern ein auch für jüngere Altersgruppen geeignetes Bilderspektakel. Eine Milliarde Dollar für bis zu fünf Staffeln: Das Ganze gilt als teuerste Serie der Welt.

„Munich Games“ (ab 2. September, Sky) – Ein palästinensischer Terroranschlag auf Israelis – und das auf deutschem Boden: 50 Jahre nach dem Olympia-Attentat von 1972 scheint sich in dieser Thrillerserie Geschichte zu wiederholen. In dem Sechsteiler soll es in München zum Jahrestag des Attentats ein deutsch-israelisches Fußballspiel geben, doch Tage zuvor deckt Mossad-Agent Oren Simon (Yousef Sweid) auf, dass wohl ein Anschlag auf das Stadion geplant ist. Mit der Agentin Maria Köhler (Seyneb Saleh) soll er den Plan vereiteln – dabei geraten die beiden, die sich nicht grün sind, schnell in Gefahr. Der Thriller erzählt eine hochspannende Agenten-Story - und vom Aufeinanderprallen der Kulturen.

„The Serpent Queen“ (ab 11. September, Starzplay) – Frankreich im 16. Jahrhundert: Die Königin langweilt sich, ständig diese Bankette und pompösen Feste. So macht sie die Dienerin Rahima, die bisher in der höfischen Hackordnung ganz unten stand, zu ihrer Zofe und erzählt ihr die wechselvolle Geschichte ihres Lebens. Davon, wie sie mit 14 als Braut des Thronfolgers an den Königshof kam und dann ums Überleben kämpfte. Diese Königin ist Katharina von Medici (Samantha Morton), die wegen ihrer Rolle in der blutigen Bartholomäusnacht von 1572 einen verheerenden Ruf hat, hier jedoch ziemlich cool rüberkommt. Pikant, witzig, pointiert - aber ohne historische Genauigkeit.

„Irma Vep“ (ab 16. September, Sky) – Hypnotisch, facettenreich und kein Mainstream: „Irma Vep“ (ein Anagramm für „Vampire“) ist eine Serie für Cineasten. Im Fokus steht Hollywoodstar Mira (Alicia Vikander), die nun im neuen Werk des Autorenfilmers René (Vincent Macaigne) mitwirkt: Eine Neuadaption des Stummfilmklassikers „Les Vampires“. Der Dreh steht aber unter einem Unstern – René hat psychische Probleme, Miras Co-Stars torpedieren das Projekt mit ihren Allüren. Ein schräg-intellektueller, tragikomischer Blick hinter Filmkulissen, mit Kristen Stewart und Lars Eidinger in kleinen Rollen.

„Das Haus der Träume“ (ab 18. September, RTL+) – Berlin, 1928: Der jüdische Unternehmer Arthur Grünberg (Alexander Scheer) plant mit dem Kaufhaus Jonass einen Gegenpol zum Luxustempel KaDeWe – dank Ratenkauf sollen sich auch ärmere Leute Träume erfüllen können. Zur selben Zeit kommt die Landpomeranze Vicky (Naemi Florez) nach Berlin und verliebt sich in den scheinbar mittellosen Pianisten Harry (Ludwig Simon), der sich aber als Sohn von Grünberg entpuppt. In sechs üppig ausgestatteten Episoden geht es um eine Liebe über Standesgrenzen hinweg und ein Berliner Kaufhaus, in dem sich die Umbrüche der Epoche widerspiegeln. Großes Kino? Nein, 20er-Jahre-Klischees im großen Stil.

„Die Kaiserin“ (ab 29. September, Netflix) – An kaum einer anderen Persönlichkeit lässt sich der Wandel des Frauenbilds so festmachen wie an Elisabeth von Österreich-Ungarn (1837 – 1898). In den Sissi-Schnulzen der 50er Jahre wurde sie verkitscht, neuerdings wird sie dagegen oft als Rebellin ausgeleuchtet. Nach RTL mit seiner frivolen Sissi-Serie und dem düsteren Film „Corsage“ ist jetzt Netflix an der Reihe und zeigt Elisabeth in einem Historien-Sechsteiler als junge Frau zwischen Tradition und individueller Freiheit. Die Titelrolle in der royalen Lovestory, die auf Romantik und grandiose Kostüme setzt, spielt die Mannheimerin Devrim Lingnau. Rauschhaft schöne Bilder sind garantiert.