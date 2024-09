Streaming kompakt

Götter wollen ihre Ruhe haben, Männer gieren nach Gold und Gamer zocken um den großen Preis: Was es diese Woche zu streamen gibt.

«Kaos» (Netflix)

Wie lange hat Göttervater Zeus die Welt der Menschen noch im Griff? Das fragt er sich sehr besorgt, während er die Geschehnisse auf der Erde von seinem Luxusanwesen auf dem Olymp beobachtet. Vor einem Denkmal für die Götter haben die Menschen einen riesigen Fäkalienhaufen abgelegt. Und auf seiner Stirn entdeckt Zeus eine Falte, die Unheil verheißt. Nicht mal seine eigenen Götterkinder hat er im Griff. Und auch sein Bruder Poseidon ist keine Hilfe. Der Gott der Meere segelt lieber auf seiner Luxusyacht. Und wie ist der Mensch Orpheus zu Lebzeiten in die Unterwelt gelangt, um seine geliebte Riddy aus Hades' Reich zu retten?

Es herrscht «Kaos» rund um den Olymp, zu sehen in einer britischen Serie auf Netflix. Jeff Goldblum spielt den verwöhnten Zeus, der trunken ist von seiner Macht und Größe. Göttergattin Hera ist Janet McTeer, Cliff Curtis der eitle Poseidon. Die Serienmacher haben die griechischen Göttergeschichten in die Jetztzeit verlegt. Die acht Episoden sind sehr unterhaltsam und gespickt mit schrägen Einfällen. So braucht Zeus in all dem Chaos immer wieder den Rat von Prometheus. Der ist zwar eigentlich an einen Felsen gefesselt und wird von einem Adler heimgesucht, der ihm die Leber aus dem Leib pickt. Doch wenn der Götterkönig schnipst, sitzt Prometheus im Garten des Olymp zwischen Prachtvilla und Wasserspielen und muss sich die Kümmernisse seines Freundes anhören, nur um gleich darauf wieder am Felsen zu hängen.

«Piraten: Die Geschichten hinter den Legenden» (Magenta TV)

Piraten verbreiten Angst und Schrecken - und oft auch den Tod. Doch anders als heute werden die Seeräuber aus früheren Jahrhunderten gerne romantisiert. Legenden kursieren etwa über Blackbeard, Anne Bonny oder Henry Morgan. Auch Francis Drake, in historischen Büchern als Entdecker gefeiert, war im 16. Jahrhundert ein gefürchteter Freibeuter im Auftrag der englischen Krone, der reich beladene Schiffe gnadenlos plünderte. Und John Ward war sogar Vorbild für den fiktiven Filmpiraten Jack Sparrow aus der erfolgreichen Filmreihe «Fluch der Karibik». National Geographic widmet den berüchtigten Kaperfahrern nun die achtteilige Serie «Piraten: Die Geschichten hinter den Legenden». Jeden Sonntag um 21.00 Uhr zeigt der Bezahlsender eine neue Folge, die danach unter anderem bei Magenta TV zu sehen ist.

«Spiel um Millionen» (ARD-Mediathek)

Das Online-Battle-Arena-Spiel «Dota 2» hat sich in den gut zehn Jahren seit Erscheinen zu einem Multiplayer-Klassiker entwickelt. In seinem Dokumentarfilm «Spiel um Millionen – Das größte E-Sport Turnier der Welt» begleitet Tim Schreder die beiden deutschen Spieler Daniel «Stormstormer» Schoetzau und Leon «Nine» Kirilin beim größten E-Sport-Turnier der Welt in der US-Stadt Seattle. Beim «The International» treffen die 100 besten Dota-2-Spieler der Welt aufeinander und spielen um bis zu 42 Millionen Dollar Preisgeld - das sei «mehr als bei Wimbledon, den Golf Masters und der Tour de France zusammen», wie die ARD erläutert. Die Doku zeige zum einen die schwer vorstellbare riesige Größenordnung des Turniers und gewähre zum anderen «noch nie zuvor gesehene Einblicke in die Hintergründe der Szene sowie die außergewöhnlichen Lebensrealitäten der Spieler». Jetzt in der ARD-Mediathek.