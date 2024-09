Streaming-Tipps der Woche

Diese Woche gibt es Action, Agenten und eine komplizierte Liebesaffäre: Was es diese Woche zu streamen gibt.

«Slow Horses»

Jackson Lamb und seine schräge Abteilung mit degradierten Agenten des britischen Inlandsgeheimdienstes MI5 ist zurück. Apple Tv+ zeigt die vierte Staffel der Thriller-Serie «Slow Horses», die auf den Romanen von Mike Herron beruht. Erneut in der Hauptrolle: Gary Oldman («Dame, König, As, Spion») als Lamb, der nicht nur wegen seiner höchst eigenwilligen Ermittlungsmethoden berüchtigt ist, sondern auch wegen seines ungepflegten und rüden Auftretens. Auch Kristin Scott Thomas («Rebecca») als hochrangige MI5-Mitarbeiterin Diana Taverner ist wieder dabei, ebenso wie Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar oder Jonathan Pryce. Die neue Staffel beginnt mit einem Knall: Eine Bombe explodiert und auf der Jagd nach den Drahtziehern wollen Lamb und sein Team natürlich unbedingt mitmischen. Seit dem 4. September läuft jeden Mittwoch eine neue Folge.

«An einem schönen Morgen»

Seit fünf Jahren ist Sandra Witwe. Ihr Mann ist gestorben. Nun zieht sie ihre Tochter alleine groß. Und dann ist da noch ihr Vater, der an einer schweren Krankheit leidet. Sandra reibt sich auf zwischen Krankenbesuchen, Arbeit und der achtjährigen Linn. Doch eines Tages tritt Clément in ihr Leben und die beiden stürzen sich in eine Affäre. Eine gute Idee? Darum geht es im romantischen Drama «An einem schönen Morgen», das bis 3. Oktober in der Arte Mediathek zu sehen ist. In den Hauptrollen: Léa Seydoux («Dune - Part Two») und Melvil Poupaud («Ein Glücksfall»). Regie führte Mia Hansen-Löve («Alles was kommt»).

«Papillon»

Vor mehr als 50 Jahren kam das Drama «Papillon» ins Kino - mit Steve McQueen und Dustin Hoffman als zwei Gefangene, die aus einer berüchtigten Strafkolonie in Französisch Guayana fliehen wollen. 2017 wurde der Film nach den Romanen von Henri Charrière neu aufgelegt. Die Hauptrollen der beiden Sträflinge im Remake spielen Charlie Hunnam («The Gentlemen») als Papillon und Rami Malek («Oppenheimer») in der Rolle eines Fälschers, der unter den extremen Haftbedingungen im Lager entsetzlich leidet. Beide haben ein Ziel: Sie wollen unbedingt abhauen. Doch das wird nicht nur schwierig, sondern auch sehr gefährlich. Für Hunnam waren im Übrigen auch die Dreharbeiten eine Herausforderung, musste er doch stark abmagern, um die Rolle des Papillon glaubhaft zu spielen. In der ZDF Mediathek gibt es das actionreiche Drama von Michael Noer noch bis zum 25. September. Zu sehen ist der Streifen auch bei Prime Video, ebenso wie das Original von 1973.