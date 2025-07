Streaming-Tipps der Woche

Auf Weltreise, auf Roadtrip, auf Streife: Diese Woche sind viele Menschen unterwegs.

«Song Trip» (ZDF)

In der fünfteiligen Musik-Doku «Song Trip» gehen deutsche Pop- und Rockstars auf Weltreise. Sie wollen eine andere Kultur, eine andere Musik kennenlernen. Max Giesinger reist in die Mongolei, LEA nach Trinidad und Tobago, das Rap-Kollektiv 01099 nach Albanien, Alice Merton nach Island und die Band Juli nach Marokko. Juli wollen ihren Hit «Dieses Leben» mit einheimischen Musikerinnen und Musikern neu interpretieren. Die anderen Acts stellen ihre Arbeitsweise auf den Kopf. Mit dabei sind der Sänger Aziz Ozouss, DJ und Sängerin Kawtar Sadik und die Lauten-Spielerin Hind Ennaira. Gemeinsam mit ihnen finden Juli eine neue Version von «Dieses Leben» und performen sie mit dem Support live bei Sonnenuntergang in der Wüste. «Ich hatte vorher keine Ahnung, was das bedeutet», sagt Sängerin Eva Briegel darüber. Jetzt im ZDF-Streamingportal.

«Poker Face» (Wow/Sky)

Die von der Kritik gefeierte amerikanische Krimi-Comedy «Poker Face» mit Natasha Lyonne geht endlich weiter. Sky und Wow streamen nach und nach zwölf neue Episoden des Formats aus der Feder von Rian Johnson («Knives Out»). Lyonne ist erneut in der Hauptrolle der Hobbydetektivin Charlie Cale zu sehen, die jede Lüge ihrer Mitmenschen intuitiv sofort erkennt. Sie ist immer noch auf der Flucht quer durch die USA, während sie in ein Verbrechen nach dem anderen verstrickt wird: von der Baseball-Liga bis zum Einzelhandel, vom Beerdigungsinstitut bis zur Krokodilfarm und sogar bei einer Talentshow in einer Grundschule. Beim Roadtrip immer dabei: ihr unverwüstlicher Plymouth Barracuda. Gaststars sind etwa Katie Holmes und Giancarlo Esposito.

«Long Bright River» (Magenta TV)

Bei Magenta TV ist die spannende Thrillerserie «Long Bright River» angelaufen. Amanda Seyfried («The Dropout»). Als Polizistin Mickey ist sie in einer Gegend von Philadelphia im Einsatz, in der sie aufgewachsen ist. Es ist ein hartes Pflaster, in dem Gewalt und die Abhängigkeit von Opioiden den Alltag bestimmen. Viele Menschen leben auf der Straße, immer auf der Suche nach Geld und dem nächsten Drogenkick. Richtig schlimm wird es, als mehrere drogenabhängige Frauen ermordet werden. Auch Mickeys Opioid-süchtige Schwester Kacey (Ashleigh Cummings) verschwindet. Plötzlich werden die Ermittlungen für die Polizistin zu einer sehr persönlichen Angelegenheit. Die acht Folgen der Miniserie beruhen auf dem gleichnamigen Roman von Liz Moore.

«The Penguin» (RTL+)

Früher war Oswald Cobblepot in Gotham City nur ein Handlanger von Unterweltboss Carmine Falcone. Doch jetzt will der Mann mit dem Beinamen The Penguin selbst das Sagen haben, sehr zum Missfallen von Carmines Erbin Sofia. Ein gefährlicher und blutiger Kampf um die Macht beginnt. Die Miniserie «The Penguin» schließen an die Ereignisse des Kinofilms «The Batman» von 2022 an. Auch einige bekannte Gesichter sind wieder dabei, allen voran Colin Farrell als The Penguin, Jayme Lawson als Bella Reál oder Peter McDonald als William Kenzie. Zu sehen sind die acht Folgen bei RTL+. Den Film «The Batman» gibt es derzeit kostenpflichtig zum Leihen oder Kaufen bei bekannten Streamern wie Prime Video, Sky, Apple TV oder Magenta TV.

«The Narrow Road to the Deep North» (Wow/Sky)

Südostasien im Kriegsjahr 1943. Tief im Dschungel eines japanischen Kriegsgefangenenlagers, entlang der berüchtigten Thailand-Burma-Eisenbahn, kämpft Oberstleutnant Dorrigo Evans (Jacob Elordi) ums Überleben. Zugleich verfolgt ihn die Erinnerung an seine verlorene Liebe. Die leidenschaftliche, aber kurze Affäre einige Jahre zuvor mit Amy Mulvaney (Odessa Young), der Frau seines Onkels, lässt ihn nicht los. Inmitten von Tod, Leid und Hoffnungslosigkeit wird diese Erinnerung zu seiner inneren Zuflucht, einem Licht in der Finsternis. Sky und Wow bringen wöchentlich neue Folgen der fünfteiligen Serie. Sie basiert auf dem gleichnamigen, mit dem Booker Prize ausgezeichneten Roman von Richard Flanagan und wurde von Regisseur Justin Kurzel inszeniert.