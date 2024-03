Markus Korselt: "Wir haben schon Jimi Hendrix und Händel zusammengespannt"

Nirvana und Barockmusik? Lässt sich das mischen? Ja, sagt Markus Korselt, der Intendant des Stuttgarter Kammerorchesters, das am 14. März in Gersthofen gastiert.

Hallo Herr Korselt, als Intendant des Stuttgarter Kammerorchesters erleben Sie gerade eine große Nachfrage nach dem aktuellen Programm Ihres Ensembles, oder?



Markus Korselt: Ja, nach dem Corona-Knick geht es Gott sei Dank wieder in die richtige Richtung. Wir können uns über mangelnde Engagements wahrlich nicht beklagen. Wir spielen weltweit klassische Konzerte mit herausragenden Solisten, das groovt sich gerade wieder ein. Gleichzeitig haben wir schon vor Corona begonnen, die Grenzen, die sich die Klassik oft selbst gesetzt hat, lustvoll und neugierig zu überschreiten. Das trifft aktuell offenbar einen Nerv beim Publikum.

Sie kombinieren aktuell Musik der Rockgruppe Nirvana mit Stücken eines englischen Barockkomponisten. 17 Streichinstrumente lassen den Sound von Kurt Cobains Grunge-Rock mit Henry Purcells Barockmusik sozusagen in einem klanglichen Nirvana verschmelzen. Wie kam man denn auf die krasse Idee?



Korselt (lacht): Schöner kann man es nicht sagen. Im Prinzip gehört es zu meinen Aufgaben, diese grundsätzlichen Ideen zu haben. Am Ende stecken aber bei solchen Entscheidungen schon mehrere Köpfe dahinter.

300 Jahre liegen zwischen Purcells Musik und der Cobains. Warum haben Sie gerade diese beiden zusammengespannt?



Korselt: Das hängt damit zusammen, dass Purcell als Großmeister des barocken Liedes gilt. Und auch wenn es ein wenig platt klingt: Man kann sagen, die besten Popsongs seiner Zeit kommen von Purcell. Und Nirvana ist auch durch eingängige und durchaus etwas einfachere Melodien bekannt geworden. Da gibt es also die Verbindung über das Melodiöse.

Und darüber hinaus?



Korselt: Gemeinsam ist den beiden auch die Sehnsucht, die Welt zu einem besseren Platz zu machen. Es gibt eine Art Verzweiflung an den Zuständen und im Falle von Kurt Cobain auch mit tragischem Ausgang. Bei Purcell sind das wie in „The Cold Song“ eher die Protagonisten, die es in den Liedern ausleben. Also treffen sich diese beiden in einer unglaublich schönen Melancholie. Es ist ein Fest der Melancholie.

Lebensüberdruss, Einsamkeit und Sehnsucht nach Frieden ist die Klammer.



Korselt: Exakt. Wir sind beim Kammerorchester seit Jahren dabei, Musik nicht nach Schubladen auszuwählen, sondern nach guter und schlechter Musik. Ich weiß zwar nicht, ob man Nirvana auch in 300 Jahren noch hören wird, aber Purcell hat es geschafft. Wir sehen aber das Potenzial bei beiden. Wir haben da zwar auch viel Mist im Popbereich, aber dieses Gespür, eine eingängige, aber nicht blöde Melodie zu kreieren, ist große, große Kunst – und man findet das heute eben hauptsächlich in der Popmusik. Davor haben wir auch als klassisches Orchester höchsten Respekt.

Was haben eigentlich die Orchestermitglieder dazu gesagt, als dieser Vorschlag unterbreitet wurde? Denn Grunge ist tatsächlich harmonisch nicht wirklich anspruchsvoll.



Korselt (lacht): Und gleichzeitig wird niemand behaupten, der sich auskennt, dass ein guter Pop- oder Rocksong nicht brillant sein kann. Wir machen das ja nicht das erste Mal und haben auch schon Jimi Hendrix und Händel zusammengespannt oder Vivaldi und Iron Maiden. Unser Ziel ist es, anders als bei den Crossover-Projekten in den 70er- und 80er-Jahren, das Verbindende herauszuarbeiten. Es soll sich anfühlen, als wären die Stücke zusammengedacht worden.

Inzwischen gibt es ja öfter mal solche Projekte. Gibt es auch mit Nirvana schon ein Vorbild?



Korselt: Wir schauen ganz bewusst nicht darauf, was es gibt, sondern hoffen, dass das, was wir uns ausdenken, nicht auch schon an anderer Stelle ausgedacht wurde. In diesem Fall, glaube ich, gibt es nichts Vergleichbares. Wir haben auch großen Spaß an den Stücken, weil wir die Arrangements selbst in Auftrag geben. Die sind so komplex geschrieben, dass es die ganze Kunstfertigkeit des Orchesters braucht, einen Nirvana-Song eben auch zum Grooven zu bringen. Da gibt es völlig andere Spieltechniken, denn wir müssen ja auch das Drumset und die Stimme kompensieren. Da wir keine Coverband sind, versuchen wir den Spirit und den Druck mit unseren Möglichkeiten aufzubauen. Unser Anspruch ist es, dass das Publikum förmlich weggeblasen wird, weil der Song wie im Original funktioniert.

Wie erzeugt man diesen Druck einer Rockband?



Korselt: Da benötigt man spezielle Arrangements und Spieltechniken. Wir proben Nirvana mindestens ebenso lange wie Purcell. Wir haben beispielsweise eine Technik, bei der die Streicher die Saiten sehr schnell und hart nahe am Steg für Millisekunden spielen, loslassen und weitermachen. Das ergibt dann ein gut hörbares perkussives Element. Das ist superanstrengend für die Musiker und geht aufs Handgelenk. Die wahren Helden der Arbeit sind darum oft die zweiten Geigen, die nicht die Melodie spielen.

Mehr als 75 Jahre nach seiner Gründung sieht sich das Kammerorchester, das als eines der besten weltweit gilt, als kulturelle Instanz in dieser Doppelrolle. Gibt es da schon weitere Pläne?



Korselt: Seit einigen Monaten versuchen wir auch die Parallelen von Iron Maiden und Vivaldi zu zeigen. Das funktioniert komplett anders als Nirwana. Bei Letzteren aber ist die Schönheit der Melodie extrem intensiv. Wer da keine Tränchen verdrückt, der hat keine. Damit holen wir auch die Orchestermitglieder ab. Natürlich ist das kein Bach oder Beethoven, aber auch bei Hendrix und Händel wollen wir etwas Eigenes ausdrücken. Coldplay wäre auch sehr reizvoll. Aber da sind wir erst in der Planungsphase.

Was hören Sie privat am liebsten?



Korselt: Derzeit höre ich gerne Monolink, das ist eine Indie-Elektro-Band. Ansonsten ist es eine ziemlich wilde Mischung. Iron Maiden habe ich in der Vorbereitung sehr viel gehört, gerne dann auch sehr laut. Was man eher erwartet: Einmal pro Woche genieße ich Bach. Ansonsten kaum Klassik, weil ich diese Musik sowieso den ganzen Tag in der bestmöglichen Qualität um mich habe.

Sie bespielen nicht nur musikalisch ungewohnte Sphären, in Ihrem Bestreben zu mehr Nachhaltigkeit ist das Orchester auch das erste klimaneutrale Orchester Deutschlands geworden. Was versteht man denn genau unter dem Begriff?



Korselt: Vor etwa zwei Jahren wollten wir uns als Reiseorchester mit jährlich mindestens zwei Interkontinentalreisen der Klimadiskussion nicht verschließen. Es ist uns zwar klar, dass wir mit unserem Projekt das Klima nicht beeinflussen, aber wir haben die Chance, ohne erhobenen Zeigefinger Zeichen zu setzen. Darum haben wir unseren CO₂-Verbrauch untersuchen lassen. Am Ende kam 620 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr heraus. Da haben wir verschiedene Maßnahmen angeboten wie Fahrradleasing-Angebote für Mitarbeiter, Jobtickets für den ÖPNV und wir haben unsere Tourneeplanung stark optimiert, sodass wir nicht erst nach Korea fliegen und dann zwei Wochen später nach Japan. Dazu gibt es noch diverse weitere Maßnahmen. Den Rest kompensieren wir. Wir unterstützen hochwertige Aufforstungsprogramme in Entwicklungsländern, setzen aber vor den Toren Stuttgarts auch für jede Tonne CO₂ einen Baum. Da steht nun bereits ein kleines Mischwäldchen mit 1200 Bäumen – und in 40 Jahren lässt es sich dort trefflich lustwandeln.

Das Stuttgarter Kammerorchester gibt am 14. März, um 19.30 Uhr ein Gastspiel in Gersthofen. Beim Konzert in der Stadthalle kombiniert das Ensemble Songs von Nirvana mit Liedern von Henry Purcell. Mit dabei: Countertenor Christopher Ainslie.