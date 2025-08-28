Superbloom 2025 in München: Alle Infos auf einen Blick

Am kommenden Wochenende verwandelt sich Münchens Olympiapark wieder in ein Festivalgelände. Am 30. und 31. August holt das Superbloom-Festival zum inzwischen vierten Mal zahlreiche Künstlerinnen und Künstler in die Sportarena. Tickets sind nach wie vor erhältlich, eine Kategorie ist allerdings schon ausverkauft.
Was Besucherinnen und Besucher vor Festivalbeginn wissen müssen? Hier gibt es alle Informationen zu Künstlern, Tickets, Progamm und Anfahrt in einer Übersicht.
Post Malone und Nelly Furtado: Das ist das Line-up beim Superbloom 2025
Bei der vierten Auflage des Superblooms stehen internationale Stars, wie der US-Rapper Post Malone, die portugiesisch-kanadische Pop-Ikone Nelly Furtado, der irische Folkrocker Hozier oder der niederländische DJ Tiësto auf der Bühne. Auch deutsche Künstler sind im Line-up, wie der Rapper Alligatoah oder Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys.
Das Line-Up am Samstag
- Post Malone
- Raye
- Nelly Furtado
- Alligatoah
- Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys
- James Hype
- $oho Bani
- Jelly Roll
- Montell Fish
- Pmar Rudberg
- Don West
- Esther Graf
- Aaron
- Jassin
- Siegfried & Roy
- Anton Weil
Das Line-Up am Sonntag
- Hozier
- Tiësto
- Bebe Rexha
- Conan Gray
- Giant Rooks
- 01099
- Montez
- Suki Waterhouse
- Souly
- Ikkimel
- Zaho de Sagazan
- Juli
- Cat Burns
- Wasia Project
- Dilla
- Alessi Rose
- Ellice
- Mord auf Ex meets True Love
- Fabi Rommel
Festival-Tickets für Superbloom 2025: Diese Tickets sind noch erhältlich
Tickets sind auf der offiziellen Superbloom-Website noch für das ganze Wochenende erhältlich. Zwar ist das Regular Weekend Ticket für 219 Euro bereits ausverkauft, aber Musik-Fans können noch folgende Tickets für das ganze Wochenende kaufen:
- Weekend Comfort Ticket für 279 Euro
- Weekend Comfort Deluxe Ticket für 449 Euro
Für die einzelnen Festivaltage (Samstag und Sonntag) sind noch Tagestickets in drei Kategorien verfügbar:
- Regular Tickets für 129 Euro
- Comfort Tickets für 169 Euro
- Comfort Deluxe Tickets für 259 Euro
Die Comfort und Comfort Deluxe Tickets bieten neben Zugang zu allen Bühnen und allen Experience Bereichen, verschiedene Vorteile gegenüber dem Regular Ticket wie eine kostenlose Garderobe, Handyladestationen oder Fast-Lane-Eingänge zum Festivalgelände. Eine vollständige Liste findet sich auf der Festival Website.
Für Kinder ab 6 Jahren (mit erwachsener Begleitperson) gibt es ab 49 Euro, auch Kombi- und Kulturpass-Angebote sind auf der Festival-Website zu finden. Für alle Tickets gilt: Nach dem Kauf ist es nicht möglich, die Ticketkategorie zu ändern, Tickets zurückzugeben oder zu tauschen.
Das Festivalgelände ist am Samstag von 11 bis 1 Uhr und am Sonntag von 11 bis 0 Uhr geöffnet.
Sicherheitskonzept beim Superbloom: Das darf man nicht auf das Festivalgelände mitnehmen
Laut den Festivalregeln sind nur Gürteltaschen, Handtaschen, Jutebeutel oder Rucksäcke, die kleiner als DIN A4 sind, erlaubt. Beim Eingang auf das Gelände gibt es Taschenkontrollen und es gibt keine Möglichkeit, am Einlass Gepäckstücke abzugeben. Die einzige Ausnahme ist laut Superbloom-Website: „Familien mit Kindern unter 16 Jahren, nutzen bitte unseren Familieneingang. Dort dürft Ihr einen Rucksack oder eine Tasche und einen Kinderwagen pro Kind mitbringen. Aufgrund der gründlichen Kontrollen sind dort längere Wartezeiten möglich.“
Da das Superbloom unter freiem Himmel stattfindet, empfiehlt das Festivalteam auf den Wetterbericht zu achten und sich je nach Vorhersage mit Sonnen- oder Regenschutz auszurüsten. Für Personen mit sensiblen Ohren und Kinder empfiehlt das Team passenden Gehörschutz mitzunehmen.
Das dürfen Besucherinnen und Besucher mitnehmen
- Portemonnaie / Geldbörse
- Schlüsselbund
- Kleine Taschen, kleine Gürteltaschen oder Bauchtaschen nicht größer als DIN A4
- Kinderwagen und Bollerwagen (unter 1 m Länge)
- eine Tasche pro Kind
- Mobiltelefone
- Leere faltbare Trinkflaschen bis zu 500 ml
- Einwegkameras
- Taschenkameras
- Sonnencreme bis zu 100 ml
- Decke
- Zigaretten nur für den persönlichen Gebrauch
- Regen-Ponchos
- Deo – kein Sprühdeo, nur Deo-Sticks oder Deo-Roller in Plastikverpackungen
- Medikamente oder medizinische Geräte (hier im Voraus das Festivalteam über barrierefrei@superbloom.de kontaktieren)
- Versiegeltes Händedesinfektionsmittel, das nicht mehr als 100 ml Inhalt hat
- Kleine Powerbanks
Das sollen Besucherinnen und Besucher zuhause lassen
Das Mitführen dieser Gegenstände kann zur Abweisung und zum Ausschluss des Besuchenden von der Veranstaltung führen.
- Dosen, Einweg- und Mehrwegflaschen aus PET (z. B. Limonade, Wasser, etc.), Glas- und Aluminiumflaschen sowie Tetrapacks
- Faltbecher und Trinkrucksäcke über 500 Milliliter
- Taschen und Rucksäcke, die größer als DIN A4 sind
- Helme, Masken, Vermummungen (ausgenommen hiervon ist handelsüblicher Mundschutz als Hygienemaßnahme)
- Schusswaffen, Hieb- und Stichwaffen, Pistolen, Munitionsgürtel und sonstige Waffen aller Art
- Sägen, Äxte, Beile und ähnliche Werkzeuge
- Feuerwerkskörper, Fackeln, Wunderkerzen und sonstige pyrotechnische Gegenstände aller Art (einschließlich bengalisches Feuer)
- Stühle, Sitzmöbel und Sitzgelegenheiten (z. B. Styroporwürfel)
- AUFNAHMEGERÄTE: professionelle Ton-, Foto- und Videoausrüstung ist verboten
- GoPros und Drohnen
- Notebooks, Tablets, Computer
- Laserpointer
- Tiere
- Sperrige Gegenstände aller Art, z. B. Leitern, Stühle, Hängematten, Zelte, Fahnenmasten, Regenschirme, Campingausrüstung, Banner und Selfie-Sticks
- Entflammbare Flüssigkeiten
- Drogen und illegale Substanzen jeglicher Art
- Deo-Spray, Haarspray, Pfefferspray, CS-Spray, Sprays (inkl. Parfüm)
- Große Kühltaschen oder andere große Behälter/Boxen
- Lautsprecher in allen Größen
- Flugblätter, Aufkleber, Prospekte oder Ähnliches
- Sharpies, Permanentmarker und Ähnliches
- Lebensmittel
- Megafon
- Requisiten oder Kostümteile, die Gewalt verherrlichen (z. B. Schusswaffen)
- Radios und Ähnliches
- Trommeln, Airhorns, Vuvuzelas und andere mechanische oder elektronische Geräte zur Erzeugung von Lärm
- Nietengürtel, Ketten, Ketten an Geldbörsen, Halsbänder (mit Ausnahme feingliedriger Schmuckketten)
- Inline-Skates, Rollschuhe, Skateboards, Motorroller, Fahrräder
- Texte, Bilder oder andere Materialien mit diskriminierendem, verächtlichem, obszönem, pornografischem und/oder rassistischem Inhalt oder die auf die Verletzung der Persönlichkeitsrechte Dritter hinweisen.
Superbloom 2025: Anfahrt zum Festival im Münchner Olympiapark
Wer zum Superbloom-Festival mit dem Auto anreisen und direkt am Olympiapark parken möchte, sollte sich auf Wartezeit gefasst machen, denn die Parkplätze sind bei großen Veranstaltungen meist schnell belegt. Alternativ können Besucherinnen und Besucher Parkplätze in der Nähe des Olympiaparks oder Park-and-ride-Möglichkeiten rund um München nutzen.
Wer beim Superbloom 2025 die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln plant, hat die Wahl zwischen U-Bahn, S-Bahn, Tram und Bus. Diese Linien halten in der Nähe des Olympiaparks:
- U-Bahn: Linie U3 Richtung Moosach (Haltestelle: "Olympiazentrum")
- S-Bahn: Linie S1 Richtung Ostbahnhof, ab Moosach mit U-Bahnlinie U3 oder U8 (Haltestelle: "Olympiazentrum")
- S-Bahn: Linie S8 Richtung Herrsching, ab Marienplatz mit U-Bahnlinie U3 (Haltestelle: "Olympiazentrum")
- Tram: Linien 20 und 21 (Haltestelle: "Olympiapark West")
- Tram: Linie 27 (Haltestelle: "Petuelring")
- Stadtbus: Linie 144 (Haltestellen: "Spiridon-Louis-Ring", "Olympiasee", "Olympiaberg")
- Stadtbus: Linie 173 (Haltestellen: "Olympiazentrum", "Olympia-Eissportzentrum", "Petuelring")
- Stadtbus: Linien 177 und 178 (Haltestelle: "Petuelring")
