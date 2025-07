Superbloom 2025 in München: Termine, Tickets, Line-up und weitere Infos

Wenn Musikfans in München an den Spätsommer denken, kommt ihnen mittlerweile nicht mehr nur das Oktoberfest in den Sinn – auch das Superbloom-Festival hat sich als feste Größe etabliert. Am 30. und 31. August 2025 verwandelt sich der Olympiapark wieder in eine riesige Festival-Landschaft mit einem hochkarätigen Line-up, spektakulären Shows und verschiedenen Erlebniswelten.

Die ersten Tickets wurden laut Veranstalter bereits verkauft, bevor ein einziger Künstler feststand. Das nun veröffentlichte Programm mit den ersten Zusagen verdeutlicht, dass der vorzeitige Zugriff kein unberechtigter Schnellschuss war:

Superbloom 2025: Post Malone und Nelly Furtado gehören zum Line-up

Für die vierte Auflage des Superbloom werden 2025 große Geschütze aufgefahren: Post Malone, erfolgreicher US-Rapper und Creator melancholischer Hits wie „Rockstar“ und „Circles“, gibt sich in München am Samstag die Ehre. Im Line-up für den Samstag befindet sich auch Nelly Furtado: Die portugiesisch-kanadische Pop-Ikone könnte mit Klassikern wie „Maneater“ und „I’m Like A Bird“ für Nostalgie und ausgelassene Stimmung bei Musikfans sorgen.

Ein weiterer klangvoller Name musiziert im August im Norden von München: Hozier, der mit „Take Me To Church“ weltweite Erfolge feierte, verzaubert das Olympiagelände mit seinen souligen Melodien am Sonntag. Doch was wäre das Festival ohne elektronische Beats? Dafür sorgt ebenfalls am Sonntag kein Geringerer als Tiësto, einer der bestbezahlten DJs der Welt. Mit seinen mitreißenden Sets könnte der Niederländer das Olympiastadion zur gigantischen Tanzfläche.

Icon Vergrößern In den vergangenen drei Jahren war das Superbloom-Festival in München mit rund 50.000 Besuchern jeweils ausverkauft. Foto: Superbloom Festival Icon Schließen Schließen In den vergangenen drei Jahren war das Superbloom-Festival in München mit rund 50.000 Besuchern jeweils ausverkauft. Foto: Superbloom Festival

Auch 2024 konnte sich das Line-up des Superbloom-Festivals sehen lassen. Dabei fand es später statt als in diesem Jahr.

Nationale Acts beim Superbloom – und ein abwechslungsreiches Programm

Auch deutsche Künstler sind stark vertreten: Rapper Alligatoah, bekannt für seinen kreativen Genre-Mix, wird am Samstag auf der Bühne stehen. Montez, der für sommerliche Hits wie „Auf und ab“ gefeiert wird, sowie das Hip-Hop-Kollektiv 01099 aus Dresden („Kinder der Nacht“) sorgen am Sonntag ebenfalls für feinste heimische Klänge, wenn sie beim Festival in München ihre Musikkünste darbieten.

Das Line-up des populären Festivals ist noch nicht endgültig und wird sukzessive erweitert, wie uns eine Sprecherin bestätigt. Mittlerweile veröffentlichte das Festival die Tage, an denen die Musikerinnen und Musiker auftreten – eine wichtige Info für diejenigen, die sich lieber ein Tagesticket holen.

Das Line-Up am Samstag Post Malone

Raye

Nelly Furtado

Alligatoah

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys

James Hype

$oho Bani

Jelly Roll

Montell Fish

Pmar Rudberg

Don West

Esther Graf

Aaron

Jassin

Siegfried & Roy

Anton Weil

Das Line-Up am Sonntag Hozier

Tiësto

Bebe Rexha

Conan Gray

Giant Rooks

01099

Montez

Suki Waterhouse

Souly

Ikkimel

Zaho de Sagazan

Juli

Cat Burns

Wasia Project

Dilla

Alessi Rose

Ellice

Mord auf Ex meets True Love

Fabi Rommel

Doch das Superbloom-Festival ist mehr als nur Musik. Das Event setzt auf ein abwechslungsreiches Erlebnisangebot, darunter Mode-, Sport- und Akrobatikshows. An verschiedenen Locations gibt es Ausstellungen, Talks, Workshops und mehr – begleitet von sommerlichen Temperaturen, (hoffnungsgemäß) viel Sonne und guter Laune. Auch Anhänger der Zauberkunst könnten auf ihre Kosten kommen: das Magier-Duo Siegfried & Joy gibt seine humorvolle Darbietung zum Besten. Auch Fabi Rommel, der mit seinen Shorts tausende Menschen zum Lachen bringt, kommt am Sonntag auf das Superbloom-Festival.

Festival-Tickets für Superbloom 2025: und letzte Chancen für Frühbucher

Sie erklärt uns auch, dass das Superbloom sowohl bei der Premierenveranstaltung im Jahr 2022, als auch in den folgenden beiden Jahren mit jeweils 50.000 Besuchern und Besucherinnen ausverkauft war. Wer in diesem Jahr hingeht, sollte laut den Festivalregeln auf Rucksäcke, Taschen größer als DIN A4 , Essen und Getränke, professionelles Kamera- und Tonaufzeichnungsequipment, Stative, Objektive oder andere Kamera-Utensilien verzichten. Erlaubt sind jedoch Knirpse und Regenponcho, einfache Kleinbildkameras ohne Objektiv und Deo - allerdings kein Sprühdeo, nur Deosticks oder -roller in Plastikverpackung. Ein verschärftes Sicherheitskonzept, wie es auch andere Großveranstaltungen in diesem Jahr auffahren.

Die heiß begehrten Tickets sind wie eingangs erwähnt bereits in den Verkauf gegangen, die limitierten „Early Bird Tickets“ (ab 174 Euro) nur noch für kurze Zeit auf der offiziellen Superbloom-Website erhältlich. Die Tagestickets zum günstigeren Frühbucher-Preis gibt es nur noch bis zum Montag, 7. April. Wer das Münchner Festival-Highlight des Jahres nicht verpassen möchte, sollte also demnächst zugreifen. Für Kinder ab 6 Jahren (mit erwachsener Begleitperson) gibt es aktuell Tickets ab 49 Euro, auch Kombi- und Kulturpass-Angebote sind dort zu finden.

Mit einer Mischung aus internationalen Stars, nationalen Größen und einem vielfältigen Erlebnisprogramm verspricht das Superbloom 2025 ein unvergessliches Event zu werden – nahezu im Herzen der bayerischen Landeshauptstadt.

Superbloom 2025: Anfahrt zum Festival im Münchner Olympiapark

Wer zum diesjährigen Superbloom-Festival mit dem Auto anreisen und direkt am Olympiapark parken möchte, sollte sich auf Wartezeit gefasst machen: denn die Parkplätze sind bei großen Veranstaltungen meist schnell belegt. Alternativ können Besucherinnen und Besucher Parkplätze in der Nähe des Olympiaparks oder Park-and-ride-Möglichkeiten rund um München nutzen.

Wer beim Superbloom 2025 die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln plant, hat die Wahl zwischen U-Bahn, S-Bahn, Tram und Bus. Diese Linien halten in der Nähe des Olympiaparks:

U-Bahn: Linie U3 Richtung Moosach (Haltestelle: "Olympiazentrum")

S-Bahn: Linie S1 Richtung Ostbahnhof, ab Moosach mit U-Bahnlinie U3 oder U8 (Haltestelle: "Olympiazentrum")

S-Bahn: Linie S8 Richtung Herrsching, ab Marienplatz mit U-Bahnlinie U3 (Haltestelle: "Olympiazentrum")

Tram: Linien 20 und 21 (Haltestelle: "Olympiapark West")

Tram: Linie 27 (Haltestelle: "Petuelring")

Stadtbus: Linie 144 (Haltestellen: "Spiridon-Louis-Ring", "Olympiasee", "Olympiaberg")

Stadtbus: Linie 173 (Haltestellen: "Olympiazentrum", "Olympia-Eissportzentrum", "Petuelring")

Stadtbus: Linien 177 und 178 (Haltestelle: "Petuelring")

Im vergangenen Jahr war auch Tokio Hotel beim Superbloom-Festival zu Gast – mit einem zeitlos exzentrischen Auftritt.