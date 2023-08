Superbloom in München 2023: Die wichtigsten Infos zum Festival

Am kommenden Wochenende findet im Münchner Olympiapark zum zweiten Mal das Superbloom Festival statt. Wir haben die wichtigsten Infos rund um das Festival – von Tickets, über das Line-up bis zur Anfahrt.

Am kommenden Wochenende verwandelt sich der Münchner Olympiapark wieder in eine bunte Festival-Location. Nachdem das Superbloom Festival im vergangenen Jahr seine Premiere in der bayerischen Landeshauptstadt gefeiert hat, kommen auch 2023 wieder hochkarätige nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler nach München.

Superbloom in München: Termin 2023

Das Superbloom Festival findet in diesem Jahr am 2. und 3. September im Münchner Olympiapark und im Olympiastadion statt. An verschiedenen Locations finden Konzerte, Ausstellungen, Talks, Workshops und vieles mehr statt.

Tickets für das Superbloom Festival 2023 in München

Tickets für das Superbloom Festival in München gibt es online. Das sind die unterschiedlichen Kategorien und deren Preise in der Übersicht:

Zwei-Tages-Regular-Ticket: 229 Euro

Einlass an beiden Tagen zum Festival mit allen Bühnen und allen Experience-Bereichen

Hin- und Rückfahrt zum Olympiapark in München mit allen MVV-Verkehrsmitteln im gesamten MVV-Gebiet an Veranstaltungstagen

Zwei-Tages-Comfort-Ticket: 289 Euro

Einlass an beiden Tagen zum Festival mit allen Bühnen und allen Experience-Bereichen

Hin- und Rückfahrt zum Olympiapark in München mit allen MVV-Verkehrsmitteln im gesamten MVV-Gebiet an Veranstaltungstagen

in mit allen MVV-Verkehrsmitteln im gesamten MVV-Gebiet an Veranstaltungstagen Fast-Lane-Eingänge

Zugang zu gesondertem Bereich mit Toiletten

Charging Point

kostenlose Garderobe

Zwei-Tages-Premium-Ticket: 499 Euro

Einlass an beiden Tagen zum Festival mit allen Bühnen und allen Experience-Bereichen

Hin- und Rückfahrt zum Olympiapark in München mit allen MVV-Verkehrsmitteln im gesamten MVV-Gebiet an Veranstaltungstagen

in mit allen MVV-Verkehrsmitteln im gesamten MVV-Gebiet an Veranstaltungstagen Premium Lounge mit kostenfreien Getränken und DJ-Lounge

abgesicherter Bereich mit Blick auf Olympic Stage im Olympiastadion, inklusive Sitzplätzen

Bar mit kostenlosen Getränken im Olympiastadion

Bereich an der Super Stage mit kostenlosen Getränken

Concierge-Service in der Premium-Lounge

Hospitality Kontaktperson vor dem Festival

separate Toiletten an mehreren Standorten auf dem Gelände

Premium-Garderobe

Charging Point.

Neben den Zwei-Tages-Tickets gibt es auch Tickets, die für den Einlass an nur einem der beiden Festivaltage berechtigen. Auch dabei wird zwischen Regular, Comfort und Premium unterschieden. Diese beinhalten dieselben Vorteile wie die Zwei-Tages-Tickets der jeweiligen Kategorie. Die Preise sind für beide Tage gleich:

Tages-Ticket Regular: 119 Euro

Tages-Ticket Comfort: 169 Euro

Tages-Ticket Premium: 289 Euro

Line-up beim Superbloom Festival 2023

Nachdem im vergangenen Jahr auf dem Superbloom Festival in München mit Macklemore, Calvin Harris und Rita Ora internationale Superstars zu Gast waren, finden sich auch im diesjährigen Line-up durchaus bekannte Namen im Line-up. Zu den internationalen Top-Acts zählen heuer unter anderem Jason Derulo, Imagine Dragons, Ellie Goulding und Martin Garrix. Doch auch deutsche Musikerinnen und Musiker wie Peter Fox, Marteria, Kontra K und Giant Rooks stehen in München auf der Bühne. Das gesamte Line-up finden Sie hier.

Superbloom Festival 2023 in München: Anfahrt zum Olympiapark

Wer zum Superbloom Festival mit dem Auto anreisen und direkt am Olympiapark parken möchte, muss schnell sein, denn die Parkplätze sind bei großen Veranstaltungen meist schnell belegt. Alternativ können Besucherinnen und Besucher Parkplätze in der Nähe des Olympiaparks oder Park-and-ride-Möglichkeiten rund um München nutzen.

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, hat die Wahl zwischen U-Bahn, S-Bahn, Tram und Bus. Diese Linien halten in der Nähe des Olympiaparks: