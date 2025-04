Münchner Ballettfestwoche mit einmaliger Aufführungsreihe

Bei der diesjährigen Ballettfestwoche in München präsentiert das bayerische Staatsballett in einer einmaligen Aufführungsreihe die Neuproduktion «Wings of Memory». Im Zentrum des Dreiteilers steht mit dem «Frühlingsopfer» von Pina Bausch eines der bekanntesten Werke der deutschen Tanzgeschichte. Weitere Teile des Triple Bill sind «Bella Figura» von Jiří Kylián und Sidi Larbi Cherkaouis «Faun».

Am Pult des Bayerischen Staatsorchesters wird der musikalische Leiter des New York City Ballet, Andrew Litton, stehen. Er gibt mit Werken von Igor Strawinsky und Claude Debussy sein Debüt beim Bayerischen Staatsballett.

Insgesamt sechs Aufführungen sind vom 10. bis zum 16. April im Münchner Nationaltheater geplant. Ergänzt wird die Reihe am 13. April mit dem Gastspiel «Lost Letters» des Lucia Lacarra Ballets, das die ehemalige Erste Solistin des Bayerischen Staatsballetts mit ihrem Partner Matthew Golding kreiert hat. Außerdem wird es im Rahmen der Festwoche ein ergänzendes Programm unter anderem mit Probenbesuchen und Filmen geben.