Wegen Regen: Start von Taubertal-Festival muss verschoben werden

Da kommen Erinnerungen an Wacken hoch: Der Start des Taubertal-Festivals muss verschoben werden. Wegen des Regens sind Camping- und Parkflächen aktuell nicht befahrbar.

Eigentlich sollten schon die ersten Festivalbesucher in Rothenburg ob der Tauber ihre Zelte aufbauen und bald im Campingstuhl ihr erstes Dosenbier öffnen – eigentlich. "Und doch verzögert sich die Party des Jahres noch um ein paar Stunden...", schreibt der Veranstalter des Taubertal-Festivals auf Instagram.

Taubertal-Festival 2023: Start wegen Regen verschoben

Der Grund für den verspäteten Start am Mittwochmorgen lässt bei vielen Festivalbesuchern böse Erinnerungen an das diesjährige Wacken Open Air in der vergangenen Woche aufkommen. Dort schafften es nicht alle Ticketinhaber auf das Festivalgelände, weil dieses nach heftigen Regenfällen komplett vermatscht war. Die Veranstalter verhängten einen Einlasstopp. Rund 61.000 von 85.000 Menschen durften letztendlich auf das Festivalgelände.

Ganz so schlimm wird es beim Taubertal-Festival wohl nicht werden. Zwar sind die Camping- und Parkflächen laut dem Veranstalter aktuell nicht befahrbar, doch es gibt auch eine gute Nachricht: "Die Wettervorhersage ist nach wie vor positiv, wir gehen davon aus, dass es demnächst aufhört zu regnen", heißt es auf Instagram. Die Flächen sollen dann recht schnell wieder befahrbar sein.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Besucher sollen noch nicht zum Taubertal-Festival anreisen

Der Veranstalter bittet die Festivalbesucher, ihre Anreise um ein paar Stunden nach hinten zu verschieben. "Im Moment gibt es noch keinen Stau und es ist besser für euch, zuhause zu sein, als in einem längeren Stau bei der Festival-Anreise", heißt es auf Instagram. Aktuell würden die anreisenden Fahrzeuge vorsortiert. "Wir gehen nach wie vor davon aus, dass wir innerhalb der nächsten Stunden loslegen können", so der Veranstalter um 11.45 Uhr.

Die ersten Konzerte finden erst am Donnerstag statt. Los geht es um 19 Uhr mit Thunderkant. Zu den Headlinern zählen auf dem diesjährigen Taubertal-Festival Peter Fox, Broilers, Marteria und Electric Callboy. Das Festival endet dann am Sonntag.

Lesen Sie dazu auch