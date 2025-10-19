Er war der Tausendsassa mit dem Saxofon: Klaus Doldinger, Schöpfer der „Tatort“-Melodie, ist gestorben

Ob es wohl ein Leben danach geben mag? Eines, in dem auch die Musik eine bedeutende Rolle spielt und in dem ihn vielleicht jemand fragt, ob er mal kurz sein Saxofon zu Hand nehmen würde? Klaus Doldinger hat dieser Gedanke schon zu Lebzeiten beschäftigt. Den Tod nicht als Schreckensszenario zu sehen, sondern als eine logische Konsequenz des Daseins, bei dem irgendwann das Ende kommt. Mit zunehmendem Alter, als er die 80 schon überschritten hatte, da schien er sich gar vertraut machen zu wollen mit dem Unabwendbaren, ohne dabei seine Lebensfreude über Bord zu werfen. Er begann, alte Weggefährten am Friedhof mit einem Solo zu verabschieden. „Natürlich kann es einen selber jederzeit erwischen“, sagte er damals lächelnd. „Ich bin schon am Grab einiger Kollegen gestanden: Klaus Weiss, Peter Trunk, der war so alt wie ich, oder Kristian Schultze, mein erster ‚Passport‘-Organist. So ist nun mal der Lauf der Dinge.“ Um dann – typisch Kläuschen – dem Schrecken der Dunkelheit seinen feinen Humor entgegenzusetzen: „Aber Aussegnungshallen haben wirklich eine ganz ausgezeichnete Akustik!“

Doldinger schuf die unvergessliche Musik zum Film „Das Boot“

Stimmt wohl, denn Doldinger kannte sich mit Klang, Harmonien, Beats und Arrangements aus wie kein Zweiter in diesem Land, mit all jenen Ingredienzien, aus denen Musik einfach beschaffen sein muss, um Menschen zu erreichen. Der blonde, in Berlin geborene Tausendsassa war einer, der seine Spuren in der gesamten U-Musik der Republik hinterlassen hat und dessen „Tatort“-Titelmelodie seit 55 Jahren jeden Sonntag die Furtwänglers, Wachtveitls, Folkertsʼ, Prahls oder Krassnitzers dieser Fernsehwelt in einen 90-minütigen Spannungsstrudel eskortiert. Seine Filmmusik für das „Das Boot“ trug dazu bei, dass der Streifen zum weltweiten Blockbuster aufstieg, ebenso wie seine Noten für „Die unendliche Geschichte“, „Salz auf meiner Haut“ oder „Liebling Kreuzberg“. Er galt als risikobereiter Tüftler, der Anfang der 1970er-Jahre mit seiner Langzeitformation Passport als Pionier Einflüsse von Rock, Elektronik, Weltmusik sowie Jazz vermischte und dabei den noch unbekannten Udo Lindenberg am Drumset zum ersten Mal ins Rampenlicht bugsierte.

Klaus Doldinger, dieser stets etwas bieder wirkende Herr mit der Hornbrille, nahm viele Trends vorweg, ohne je auf der obersten Bugwelle des Zeitgeists mitzusurfen. Nachdem er unmittelbar nach Kriegsende im oberbayerischen Schrobenhausen von amerikanischen GIs unheilbar mit Swing infiziert wurde, verdingte er sich in Düsseldorf bei den „Feetwarmers“ und trällerte Dixieland. Später probierte er Rock’n’Roll – oder besser „Beatmusik“ – aus, machte Soul mit der Band „Motherhood“ unter dem Pseudonym Paul Nero, inhalierte brasilianische Klänge, experimentierte mit Reggae und studierte in Marokko die meditativ-pulsierenden Rhythmen und Klänge der Gnawa. Doldinger rührte im Topf der Weltmusik, noch weit bevor dieser Terminus offiziell Eingang in den kulturellen Sprachschatz fand. All dies konnte nur deshalb gelingen, weil er schlau zwei völlig konträre Eigenschaften miteinander verzahnte: seine exzellente Ausbildung im Jazz und sein Faible für Planung, um dann völlig losgelöst drauflos zu improvisieren. Wer Klaus Doldinger bis heute wegen seiner kommerziellen Exkurse den Stallgeruch des Jazz absprechen möchte, der muss konsequenterweise auch daran zweifeln, dass der Papst dem katholischen Glauben angehört.

Klaus Doldinger gewann 2017 endlich den „Echo Jazz“

Gute Gene, Disziplin sowie ein Näschen für die richtigen Entscheidungen hatten Doldinger lange Zeit in die glückliche Lage versetzt, seinen immensen Erfolg schon zu Lebzeiten genießen zu dürfen. Drogen, Alkohol, durchwachten Nächten und anderen Verlockungen schwor er schon in den 1970er-Jahren ab. Mit seiner Frau Inge war der Ehrenbürger von New Orleans seit 1960 verheiratet. Klingt spießig. Aber vielleicht ist es gerade das, was das Phänomen „Doldinger“ ausmacht: Konstanz und Verlässlichkeit. Schon 1997 durfte der Saxofonist, Notensetzer deshalb den „Echo Pop“ für sein Lebenswerk in Empfang nehmen, obwohl er nie ein Popstar sein wollte. 2017 folgte dann – endlich – der „Echo Jazz“.

Wo andere sich längst aufs Altenteil zurückzogen und nur mehr ihren eigenen Legendenstatus pflegten, ackerte er weiter, als könnte ihn die Zeit schlicht kreuzweise. Lange saß er noch im Soundport-Studio seiner schmucken Villa in Icking am Ammersee und arbeitete. Bis 2022 ging er mit Passport auf Tournee, doch irgendwann jedoch konnte er nicht mehr reisen. In jüngerer Vergangenheit fiel ihm auch das Erinnern schwerer. Gut, dass Klaus Doldinger sich schon zuvor mit dem Sterben auseinandergesetzt hatte. Am Donnerstag ist er nun in Icking im Alter von 89 Jahren im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen.