Die schnellsten Finger der Welt: Zum 100. Geburtstag des Jazzpianisten Oscar Peterson

Die meisten seiner Konzerte hatten etwas Südseehaftes. Alle Revolutionen des Jazz waren an dieser Musik schadlos vorübergerauscht, ohne auch nur eine einzige Palme zu knicken. Denn der Pianist Oscar Peterson spielte immer gleich: Ein geradezu vorwärts preschender Swing, eine Blues-Affinität und eine technische Brillanz, vor der nicht wenige Klassik-Pianisten ehrfurchtsvoll den Hut zogen - auch am 15. August 2025, an dem Oscar Emmanuel Peterson 100 Jahre alt geworden wäre.

Zum 100. Geburtstag: Oscar Peterson verschrieb sich dem Mainstream-Jazz

Zu Lebzeiten überraschte der Kanadier mit einer kuriosen Begründung für seine wahnwitzige Fahrweise am Klavier: Er brettere gerne mit vollem Tempo über den Highway der Geläufigkeit dahin und reize dabei den Hubraum seiner Klaviere bis zum Anschlag aus – um Verkehrsunfälle zu vermeiden. „Wenn Musik wie ein Verkehrsunfall klingen soll“, sagte er grinsend, „dann sollte man auf die Straße gehen und ihn verursachen. Aber das Klavier sollte man in Ruhe lassen.“ Ein Satz, der bis heute sein Spiel kryptisch, aber unmissverständlich umschreibt.

Ins Schleudern kam der Koloss eigentlich nie, denn er hielt eisern die Spur, die er sich verordnet hatte: keine Eskapaden, keine Ausflüge in die Moderne, ausreichend Sicherheitsabstand zu Jazzrock, Free Jazz und Weltmusik. Er blieb der Ritter des Mainstream, des swingenden Drive; seine Bop-Linien hatten etwas Surreales, denn sie froren die Zeit ein, wenn sie erklangen.

Die Carnegie Hall eroberte Peterson im Vorbeigehen

Seine Finger waren die schnellsten, die Nordamerika und die restliche Welt seit Lucky Lukes Tagen gesehen haben: fixer als ihre Schatten. Aber sie sollten nicht einer Avantgarde des Jazz dienen, die in seinen Ohren nur dissonante Fragen stellte, statt harmonische Antworten zu geben. In seinem Spiel fand man keinen einzigen Cluster, nie quälte er seinen Flügel wie all die finsteren Gesellen, die Ziegel, Metall oder Handtücher in die Saiten warfen. Da stieg Oscar schon vorher mit aller Wucht auf die Bremse.

Am 15. August 1925 als Sohn karibischer Einwanderer in Montreal geboren, hatte sich Peterson schon recht früh in der Virtuosität eingerichtet. Er war an der Seite des Produzenten Norman Granz durch Amerika getingelt, hatte die Carnegie Hall in New York mal eben im Vorbeigehen erobert und mehr als 600 Alben eingespielt.

Oscar Peterson hätte auch ein Schüler von Franz Liszt sein können

Ihn interessierte nichts so sehr wie die gute alte Zeit, in der Melodie und Improvisation noch ungefährdet von rauer Expressivität waren. Der genial Begabte hätte auch ein Schüler von Franz Liszt sein können. Trotz seiner Berufung zum fliegenden Taumel fühlte sich der „Maharadscha der Tasten“, so sein adeliger Kosename, ganz dem Gesanglichen verpflichtet. Als mitatmender Begleiter Ella Fitzgeralds oder Billie Holidays kam er schon früh zu legendärem Ruhm. Aus der Ferne der Moderne besehen besaß Petersons Kunst etwas Dinohaftes, Urzeitliches, das vielen Menschen als Einstiegsdroge zum Jazz diente. Und weil er so gern lachte und den Dompteur gab, dem die Finger gehorchen wie ein Flohzirkus, konnte er den Spruch, er sei eigentlich der bestbezahlte Barpianist der Welt, nie gänzlich widerlegen.

Dieser Oscar Peterson, nun ja, hatte ein Faible für das Geordnete, geistig Bedächtige, und sein Konservatismus war in seiner Konsequenz fast kurios. Andererseits war seine stilistische Welt mitnichten so eng, wie dies manche Spötter annahmen. Wenn er mit Charlie Parker oder Dizzy Gillespie musizierte, durfte sich sein Gemüt befreien – aber es waren Befreiungen, die am eigenen Gartenzaun endeten.

Stiländerung nach einem Schlaganfall

Nur einmal zwang ihn das Schicksal, seinen Stil zu ändern. Durch einen Schlaganfall 1993 musste er von Gangschaltung auf Automatikgetriebe umsteigen. Eine turboschnelle Rechte, die weiterhin Vollgas gibt, und eine gemütlich eingeklinkte Linke. Auch das funktionierte, wie nahezu alles in Oscar Petersons Leben, nahezu perfekt.