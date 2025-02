Kunstprojekt: Wenn die KI für einen wählt

Kurz in die Kamera schauen und die eigene Wahlentscheidung der KI (Künstlicher Intelligenz) überlassen: Das geht - vermeintlich - im Rahmen eines Kunstprojekts im Deutschen Museum in München. Es gehe um die Kernfrage, wie viel persönliche Freiheit man im Gegenzug für Bequemlichkeit aufzugeben bereit sei, erläutert IT-Professor Alexander Peterhänsel, der die Installation «Smile to Vote» entwickelt hat.

Wenn wir der KI erlaubten, über unsere Lebenswege zu entscheiden, gebe es keinen Grund mehr, selbst eine politische Entscheidung zu treffen, sagt Peterhänsel. «Dann bräuchten wir auch keine Wahlen mehr und unsere Vorstellung, dass wir uns als Individuen ändern und weiterentwickeln können, wäre hinfällig.»

Sein Fazit: «Wir müssen uns überlegen, wie wir mit diesen Technologien in Zukunft umgehen und wie wir sie vielleicht auch regulieren müssen, wenn wir unsere Kultur und Selbstbestimmung erhalten wollen.»

Welche Partei ist typisch für meine Gesichtszüge?

In der Installation betreten die Besucherinnen und Besucher eine nachgebaute Wahlkabine, werden per Gesichtserkennung gescannt und bekommen dann eine Bestätigung ausgestellt, welche Partei die KI für einen «gewählt» habe.

Die Entscheidung fällt aufgrund von Übereinstimmungen der Gesichtszüge mit den Merkmalen, die die KI aus den Physiognomien real existierender Abgeordneter abgeleitet und deren jeweiliger Partei zugeordnet hat.

Kunstprojekt soll «schmerzhaft und schockierend» sein

«Der Moment, in dem der Algorithmus einen einsortiert und darüber entscheidet, was man ist, wie man denkt und wie man sich in Zukunft verhalten wird, und einem die Entscheidungsgewalt beim Wählen abnimmt, ist schmerzhaft – und soll auch ganz bewusst schmerzhaft und schockierend sein», betont Peterhänsel.

Die Installation ist bis zum 7. März im Deutschen Museum zu sehen. Mit ihr verknüpft ist auch die Internetseite eines fiktiven Start-ups, das dafür wirbt, Wahlvorgänge in Zukunft zu automatisieren.

Icon Vergrößern Kleine Augen, markantes Kinn, hohe Stirn - für die KI sind das Hinweise auf politische Einstellungen. Foto: Sven Hoppe/dpa Icon Schließen Schließen Kleine Augen, markantes Kinn, hohe Stirn - für die KI sind das Hinweise auf politische Einstellungen. Foto: Sven Hoppe/dpa

Icon Vergrößern Bei der anstehenden Bundestagswahl muss aber jeder sein Kreuz noch selbst machen. Foto: Sven Hoppe/dpa Icon Schließen Schließen Bei der anstehenden Bundestagswahl muss aber jeder sein Kreuz noch selbst machen. Foto: Sven Hoppe/dpa

Icon Vergrößern Bequem - oder gefährlich? Wenn die KI für einen wählt. Foto: Sven Hoppe/dpa Icon Schließen Schließen Bequem - oder gefährlich? Wenn die KI für einen wählt. Foto: Sven Hoppe/dpa