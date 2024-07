Nach langem Warten: Swift-Tickets noch an der Abendkasse

Der minutenschnelle Ausverkauf von Taylor Swifts Deutschlandkonzerten hat vergangenes Jahr Schlagzeilen gemacht - trotzdem sind einige Fans noch kurzfristig an Karten gekommen. Auf dem Stadiongelände in Gelsenkirchen stand vor dem Auftaktkonzert am Mittwoch noch ein Kassenhäuschen mit einer Abendkasse, wie eine dpa-Reporterin berichtete.

Nach dpa-Informationen soll dort noch eine zweistellige Anzahl Restkarten für das Konzert verfügbar gewesen sein. Wieso sie dort auftauchten und ob das auch für die weiteren Konzerte Swifts in Deutschland gilt, ist unklar. Mehrere «Swifties» berichteten am Mittwoch außerdem, dass sie Karten kurzfristig über den Fanverkauf des Ticketanbieters Eventim bekommen hätten. Auch in Fangruppen auf Facebook wurden Karten teils noch am Konzerttag zum Verkauf oder Tausch angeboten - etwa aus Krankheitsgründen.

Der Vorverkauf für die Swift-Konzerte in Deutschland war vor rund einem Jahr gestartet. Nach zwei weiteren Konzerten in Gelsenkirchen heute und am Freitag kommt die 34-Jährige nach Hamburg (23. und 24. Juli) und München (27. und 28. Juli).