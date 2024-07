Taylor Swift grüßt ihre Fans auf Deutsch

US-Superstar Taylor Swift hat ihre Fans in Gelsenkirchen auf Deutsch begrüßt. «Gelsenkirchen, willkommen zur "Eras Tour"! Guten Abend», rief die 34-Jährige unter dem Jubel von 60.000 Fans in der ausverkauften Arena.

«Schön, euch zu sehen», sagte sie ebenfalls auf Deutsch. Mit dem Auftritt in der Ruhrgebietsstadt startet die Musikerin ihre Deutschland-Konzerte. Auf Englisch führte sie aus: «Es wird nicht wieder so lange dauern, bis ich wiederkomme.»

Swifts letzte Deutschland-Tour ist neun Jahre her. Ihre aktuelle Welttournee startete im März 2023 und löste weltweit Aufregung aus, die Shows waren jeweils nach Minuten ausverkauft.

In Gelsenkirchen tritt Swift gemeinsam mit der Vorband Paramore auch am Donnerstag und Freitag auf, die Stadt erwartet rund um die drei Konzerte der Musikerin etwa 200.000 Fans. Weitere Deutschlandshows finden danach in Hamburg (23. und 24. Juli) und München (27. und 28. Juli) statt.