Laufen bis zum Letzten: Stephen Kings Roman „The Long Walk“ gibt es endlich als Film

Das umfangreiche Werk von Stephen King zählt zu den verlässlichsten Zulieferern des Kinos. Für fast hundert Filme und Serien steuerte der bald 78-jährige Autor die literarischen Vorlagen bei. Auch in diesem Kinojahr reißt der Strom der King-Verfilmungen nicht ab. Nach dem klassischen Horrorfilm „The Monkey“ tanzte sich Tom Hiddleston mit “The Life of Chuck“ in die Herzen des Publikums. Bevor im November der dystopische Actionthriller „Running Man” und die TV-Serie „Es” starten, kommt nun noch die Verfilmung von „The Long Walk“ in die Kinos.

Das Ende der 1960er Jahre geschriebene und erst 1979 veröffentlichte Werk ist Kings erster Roman. Dennoch dauerte es ganze 46 Jahre, bis der Stoff nun auch auf der Leinwand zu sehen ist. An die erbarmungslose Geschichte eines darwinistischen Gewaltmarsches traute sich keiner wirklich heran. Nun hat sich Regisseur Francis Lawrence den sperrigen Stoff vorgenommen, der bereits mit „Die Tribute von Panem“ eine seelenverwandte Story äußerst erfolgreich ins Kino gebracht hat.

Dieser Wettlauf kennt keine Ziellinie

Die Geschichte ist in einer dystopisch verfremdeten Version der USA angesiedelt. Nachdem das Land einen „großen Krieg“ verloren hat, herrschen dort Hunger, Elend und Perspektivlosigkeit. Regiert wird der faschistoide Staat von einem gewissen Major (Star-Wars-Ikone Mark Hamill), der zur Aufmunterung der Bevölkerung jedes Jahr einen langen Marsch veranstalten lässt. Junge Männer können sich hier freiwillig melden. Als Preis winkt nicht nur ein Millionenvermögen, sondern auch die Erfüllung eines beliebigen Wunsches. Der Wettlauf hat keine Ziellinie. Es geht nicht darum, der Erste zu sein, sondern der Letzte, der am Ende übrig bleibt. Bewaffnete Soldaten in gepanzerten Fahrzeugen begleiten die jungen Männer. Wer das vorgeschriebene Tempo nicht einhält oder gar vor Schwäche stehen bleibt, wird von den Soldaten nach drei Verwarnungen an Ort und Stelle erschossen.

Vor diesem düsteren und morbiden Wettkampf-Szenario untersuchen Film wie Roman die individuellen Motive der einzelnen Teilnehmer sowie die Gruppendynamik, die sich innerhalb eines solch radikal-darwinistischen Regelwerks entwickelt. Der junge Ray Garraty (Cooper Hoffman) hat sich nicht nur aus finanzieller Not zur Teilnahme an dem Marsch beworben, sondern hofft als Sieger den Mord an seinem Vater rächen zu können. Schon bald freundet er sich mit Peter McVries (David Jonsson) an, der als Waisenkind auf der Straße aufgewachsen ist und mit dem Preisgeld anderen Straßenkindern helfen will. Mit dem lauernden Tod im Nacken intensivieren sich die Gespräche zwischen den beiden zu einem tiefen Freundschaftsgefühl, das in einem starken Kontrast zu der kompetitiven, lebensgefährlichen Situation steht, in der sich die jungen Männer bewegen. Und so findet sich im Herzen dieses nihilistischen Settings ein optimistischer, humanistischer Kern, der sich mit aller Kraft gegen das gewaltsame, totalitäre System stemmt. Diese Gegensätze arbeitet Lawrence wie schon in “Die Tribute von Panem” kraftvoll heraus.

Ein Stoff mit Nähe zur amerikanischen Gegenwart

Kings Roman wurde bei seiner Veröffentlichung 1979 auch als Analogie zum Vietnamkrieg gesehen, in dem junge Rekruten in eine ähnlich erbarmungslose Situation hineingeworfen wurden. In seiner Filmadaption arbeitet Regisseur Lawrence wiederum metaphorisch die Nähe zur US-amerikanischen Gegenwart heraus, die von einer zunehmenden ökonomischen Verzweiflung unterer Einkommensschichten und einer wachsenden autokratischen Gewaltstruktur geprägt ist. Diese Herangehensweise impliziert auch eine überraschende Schlusswendung, die deutlich von der Vorlage abweicht.