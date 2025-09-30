Icon Menü
„The Smashing Machine“ bricht mit den Klischees von Filmen wie „Rocky“.

Kino

Kritik zu „The Smashing Machine“: Ein Sportfilm, der mit den Klischees bricht

In „The Smashing Machine“ kämpft der Titelheld sich nicht zum Sieg hoch. Im Gegenteil, er muss das Verlieren lernen. Dwayne Johnson zeigt sich von einer neuen Seite.
Von Martin Schwickert
    Dwayne Johnson (Mitte) spielt in „The Smashing Machine“ den Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Mark Kerr, der lernen muss, zu verlieren.
    Dwayne Johnson (Mitte) spielt in „The Smashing Machine“ den Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Mark Kerr, der lernen muss, zu verlieren. Foto: Eric Zachanowich/Leonine, dpa

    Die alte Dame, die mit ihrem Enkel beim Arzt im Wartezimmer sitzt, schaut verängstigt herüber. Ihr gegenüber sitzt ein Riese, dessen Körpergröße in Kubikmetern bemessen werden müsste. Über sein Gesicht verteilen sich Schwellungen, Blutergüsse und Platzwunden. Dann fängt der Berg von einem Mann aber an, mit sanfter Stimme zu sprechen, und erklärt ihr, dass er als Mixed-Martial-Arts-Kämpfer in den Ring gestiegen ist – eine Sportart, in der verschiedene Kampfarten vom Ringen bis zum Kickboxen erlaubt sind. Danach hat die Großmutter ihre Angst verloren und der Enkel bittet um ein Autogramm.

