Der Gitarrist von The Sweet kämpft gegen die Krankheit: So war das Konzert der Band im Spectrum

Andy Scott sieht nicht gut aus. Die gesundheitlichen Probleme des 75-Jähigen lassen sich auch auf der Bühne nicht verschweigen. Er, der noch als einziges Gründungsmitglied von The Sweet auf dem Podium steht, weiß seit geraumer Zeit, dass er an Krebs erkrankt ist. Hinzu kommen Probleme mit der Hüfte. „Wie auch immer, solange ich genügend Kraft habe, ein paar Stunden auf der Bühne zu sein, werde ich dies tun“, sagte Scott kürzlich in einem Interview.

