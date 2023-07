The Weeknd im Olympiastadion: Die wichtigsten Infos zum Konzert

Im Rahmen seiner "After Hours til Dawn Tour 2023" macht The Weeknd im August halt in München. Die wichtigsten Infos zum Konzert – von Tickets bis zum Einlass.

The Weeknd kommt im Sommer nach Deutschland. Gleich vier Stadionkonzerte standen auf dem Plan der "After Hours til Dawn Tour 2023". In Hamburg und Düsseldorf stand der R&B-Sänger aus Kanada bereits auf der Bühne. Nun stehen noch Konzerte in Frankfurt am 14. Juli und in München am 4. August an. Die wichtigsten Informationen zu Tickets, Vorbands und Anfahrt finden Sie hier.

The Weeknd: Tickets für Konzert in München ausverkauft

Das Konzert von The Weeknd in München ist bereits ausverkauft. Lediglich Karten für Plätze ohne Sicht auf die Bühne werden für 31 Euro noch verkauft. Wer den Sänger auch sehen möchte, könnte mit etwas Glück über einen Fan-zu-Fan-Verkauf noch ein paar wenige Tickets ergattern.

Auch die Tickets für die Show in Frankfurt sind bereits ausverkauft. Insgesamt fanden beziehungsweise finden vier Stadionkonzerte von The Weeknd in diesem Jahr in Deutschland statt. Hier alle Tour-Termine von The Weeknd in Deutschland 2023 im Überblick:

2. Juli 2023: Hamburg (Volksparkstadion)

(Volksparkstadion) 4. Juli 2023: Düsseldorf (Merkur-Spiel-Arena)

(Merkur-Spiel-Arena) 14. Juli 2023: Frankfurt ( Deutsche Bank Park)

( Park) 4. August 2023: München ( Olympiastadion )

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

The Weeknd in München: Uhrzeit und Einlass beim Konzert im Olympiastadion

Das Konzert von The Weeknd im Münchner Olympiastadion beginnt am Freitag, dem 4. August um 18.30 Uhr. Einlass für die Veranstaltung ist ab 16 Uhr.

Vorbands bei The Weeknd in München: Mike Dean und Kaytranada

Bevor The Weeknd auf die Bühne kommt, treten zwei Vorbands bei dem Konzert in München auf. Zuerst wird Mike Dean auftreten. Danach wird noch Kaytranada auf der Bühne im Olympiastadion stehen.

The Weeknd in München: Anfahrt zum Olympiastadion

Wer zum Konzert von The Weeknd mit dem Auto anreisen und direkt am Olympiapark parken möchte, muss schnell sein, denn die Parkplätze sind bei großen Veranstaltungen meist schnell belegt. Alternativ können Besucherinnen und Besucher Parkplätze in der Nähe des Olympiaparks oder Park&Ride-Möglichkeiten rund um München nutzen.

Lesen Sie dazu auch

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, hat die Wahl zwischen U-Bahn, S-Bahn, Tram und Bus. Diese Linien halten in der Nähe des Olympiaparks: