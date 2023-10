Berlins Komische Oper eröffnet ihr Ausweichquartier

Die Komische Oper hat eine neue Spielstätte in Berlin bezogen: das Schillertheater. Für immer soll sie dort aber nicht bleiben. Es ist eine Interimslösung.

Mit einem Fest unter großem Publikumsandrang hat die Komische Oper Berlin am Sonntag erstmals die Türen geöffnet zu ihrem mehrjährigen Interimsquartier Schillertheater. Die erste Premiere an der vorübergehenden Spielstätte ist am 28. Oktober vorgesehen. Dann inszeniert der frühere Intendant Barrie Kosky das Musical "Chicago" von John Kander und Bob Fosse.

Die Komische Oper ist eines von drei großen Opernhäusern in Berlin. Das etwa 1300 Plätze umfassende Stammhaus in der Nähe der Friedrichstraße soll mindestens sechs Jahre lang saniert und erweitert werden. Aktuell liegt die Kostenplanung bei 478 Millionen Euro, könnte sich bei dem denkmalgeschützten Gebäudeensemble aber noch deutlich verteuern.

Das 1907 eröffnete Schillertheater mit seinen rund 1000 Plätzen gehörte bis 1993 als Spielstätte zu den Staatlichen Schauspielbühnen Berlin. Nach der Schließung diente es mehrfach als Ersatzspielort. Von 2010 bis 2017 beherbergte das Haus zum Beispiel die Staatsoper während der Sanierung des Gebäudes Unter den Linden.

(dpa)