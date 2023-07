Theater

Das Nürnberger Ballettwunder: Darum sind Ballett und Choreograf so beliebt

Plus Karten für Vorstellungen des Nürnberger Balletts zu bekommen, ist nicht einfach. Die Auslastung ist hoch. Dreh- und Angelpunkt dieses Erfolgs ist Ballettchef Goyo Montero.

An Theatern ist das schon eine kleine Ewigkeit: Seit 15 Jahren setzt Goyo Montero als Ballettdirektor und Chefchoreograf des Staatstheaters Nürnberg gemeinsam mit seiner fantastischen Company tänzerische Glanzlichter. Seinen Vertrag hat er bis 2028 verlängert. Das Nürnberger Ballettwunder wird fortgesetzt.

Und es ist natürlich nicht unbemerkt geblieben: Anfang Juli, zum Ende seiner Jubiläums-Spielzeit, nahm der charismatische Spanier Goyo Montero (Jahrgang 1975) in München die Auszeichnung "Pro meritis scientiae et litterarum" des Kunstministeriums entgegen. Zuvor wurde Montero 2018 mit dem Deutschen Tanzpreis gewürdigt. Er selbst äußerte sich dazu mit diesen Worten: "Als Künstler kann ich nur so gut sein, wie die Menschen, die meiner Vision folgen. Deshalb bin ich meinem gesamten Team am Staatstheater Nürnberg sowie allen Tänzerinnen und Tänzern dankbar, dass ich diese Vision verwirklichen konnte. Die Auszeichnung ist für mich Impuls und Motivation für alles Kommende."

