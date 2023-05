Friedrichstadt-Palast arbeitet erneut mit Jean Paul Gaultier

Seine Kostüme für "The One Grand Show" im Berliner Friedrichstadt-Palast sorgten vor einigen Jahren für Furore. Für eine neue Show ist Jean Paul Gaultier auch für das Bühnendesign verantwortlich.

Der französische Modesdesigner Jean Paul Gaultier entwickelt die neue Show am Berliner Friedrichstadt-Palast mit. Der 71-Jährige hatte bereits Kostüme für eine frühere Produktion entworfen. Diesmal soll er die Rolle des Visual Design Directors übernehmen, wie eine Sprecherin des Theaters mitteilte.

Das bedeute, dass er zusammen mit anderen für Kostüm- und Bühnendesign verantwortlich sei. Die Show mit dem Titel "Falling | In Love" habe ein Produktionsbudget von 14 Millionen Euro und soll in Voraufführungen ab 21. September zu sehen sein.

Das Theater an der Berliner Friedrichstraße ist bekannt für seine glitzernden Revuen. Die neue Show soll von einer Figur namens You erzählen. Auf der Suche nach Liebe werde You zurückgewiesen und wolle nur noch im Boden versinken. "Da zerbricht unter seinen Füßen der graue Asphalt der Zivilisation", hieß es.

You stürze in eine andere Wirklichkeit und sehe im verborgenen Garten der Liebe, was er niemals zuvor gesehen habe. Die Geschichte sei vom Gedicht "The Garden of Love" des Engländers William Blake (1757-1827) inspiriert.

(dpa)