Kann das sein oder nicht sein?

Wie ein Zuschauer mit Laptop selbst dem Hamlet die Sprache verschlug.

Früher war mehr Skandal, wenigstens im Theater. Da hat sich das Publikum zum Beispiel mit genauer Lektüre des Textes darauf vorbereitet, an welcher Stelle es stören könnte, so geschehen 1889 bei der Uraufführung von Gerhard Hauptmanns Skandalstück "Vor Sonnenaufgang", für die der Arzt, Schriftsteller und Journalist Isidor Kastan extra eine Geburtszange mitbrachte, die er im fünften Akt schwang und dazu der Schwangeren auf der Bühne lautstark seine Unterstützung anbot: Das Publikum tobte, das Ensemble in Wien konnte kaum weiterspielen.

Und heute? Kommt das in dieser Heftigkeit nicht mehr vor. Das Publikum hat alles schon einmal gesehen. Wenn es nicht gefällt, steht es auf und geht oder hält bis zum Schluss durch und buht sich den Frust ein wenig von der Seele. Schauspielerinnen und Schauspieler haben es viel öfter mit Fällen von Ignoranz zu tun: Stichwort "Handygebimmel", Stichwort "Geflüster im Publikum".

Als Andrew Scott Hamlet spielt, zückt jemand das Laptop

Ein Erlebnis, das jetzt schon fast sieben Jahre zurückliegt, hat sich dem Schauspieler Andrew Scott, bekannt als James Moriarty in der Sherlock-Serie, dauerhaft eingebrannt, wie er sich nun in dem Podcast "Happy Sad Confused" erinnert. Während er als Hamlet gerade an der berühmten Stelle mit dem Sein oder Nichtsein war, holte ein Mann im Publikum seinen Laptop aus der Tasche und begann, darauf zu arbeiten. Und Scott? Konnte nicht mehr weitermachen. Er hörte auf, zu spielen, und wartete. Er wartete lang. Erst als eine Frau im Publikum den Mann mit dem Laptop darauf hinwies, dass seinetwegen nichts mehr ging, habe dieser den Computer wieder zugeklappt – scheinbar ohne jede Form von schlechtem Gewissen, wie sich Scott erinnert. Schreiben oder Nichtschreiben, das war für den Mann aus dem Publikum wohl plötzlich die entscheidende Frage.

