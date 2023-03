Premiere im Münchner Cuvilliéstheater: Wenn die Freiheit verdächtig wird

Plus Der Dramatiker und Regisseur Alexander Eisenach holt im Münchner Cuvilliéstheater Goethes "Götz" in die Gegenwart und lässt ihn auch gegen Corona und Co. wüten.

Es gehörte zu den verstörenden Momenten der Corona-Pandemie, wie sich die Gegner der staatlichen Maßnahmen auf ihren Demonstrationen, aber auch in den sozialen Medien als Vorkämpfer der Freiheit begriffen. Diese sei eingeschränkt durch die Regeln und Verbote, die Bürgerinnen und Bürger würden bevormundet. Weg mit alledem. Freiheit für die Menschen! Und die Pandemie, überlastete Krankenhäuser, die Übersterblichkeit, der Schutz der älteren Bevölkerung? Egal, die Freiheit des Einzelnen als oberstes gesellschaftliches Gut.

Genau dort setzt der Dramatiker und Regisseur Alexander Eisenach an, wenn er im Cuvilliéstheater in München Johann Wolfgang von Goethes "Götz von Berlichingen" in einer Umschreibung auf die Bühne bringt. Eisenach nimmt sich den übergroßen Stürmer und Dränger vor, diesen Freiheitskämpfer vor dem Herrn. Der junge Goethe verabschiedete sich mit seinem "Götz" damals von den Theaterkonventionen der Zeit. Ein junger Wilder, der die Einheit von Ort, Zeit und Handlung schliff und das Personal seines "Götz" durch 50 verschiedene Handlungsorte hetzte, teils mit parallelen Strängen.

Goethes "Götz" Münchner Cuvilliéstheater: Ist die Freiheit grundsätzlich bedroht?

Und Eisenach nun? Erstarrt nicht in Klassiker-Ehrfurcht vor Goethes "Götz", sondern nimmt sich alle Freiheit so wie seinerzeit Goethe selbst in Bezug auf die Konventionen. Vor allem stellt sich der Dramatiker und Regisseur Eisenach heute unter dem Eindruck neuer Freiheitsdebatten die Frage, was dieses verheißungsvolle Zauberwort denn nun bedeuten soll. Ist die Freiheit grundsätzlich bedroht, wie das die Kritiker der Corona-Maßnahmen behauptet haben? Oder gilt andersherum: Diejenigen, die da auf die Straße gegangen sind, bedrohen die Freiheit der liberalen Demokratie?

Eisenach holt den "Götz" ins Hier und Jetzt und lässt ihn nicht nur über Kaiser Maximilians Reichsfrieden wettern, der die vermeintliche Freiheit der Ritter eingeschränkt hat. Sein Götz wird immer wieder auch zu einem, der in den Debatten der Gegenwart der Freiheit das Wort redet, siehe Corona-Maßnahmen, ein Götz, der einem in seinem Pathos immer verdächtiger wird. Gleichzeitig wird auch immer über Staat und Ordnung mit gesprochen, die nur möglich sind, wenn Regeln und Gesetz herrschen. Wobei Eisenach auch diesen Teil kritisch hinterfragt, denn die Regeln und das Gesetz schaffen nicht nur Sicherheit und einen gewaltfreien Raum, sie schreiben gleichzeitig die Ungleichheit der Gesellschaft fest und machen diese unangreifbar.

Der "Götz von Berlichingen" bleibt keine theoretische Angelegenheit

Im Cuvilliéstheater wird das allerdings keine trockene, theoretische Angelegenheit, sondern ein irre komisches, teilweise auch lautes und forderndes Vergnügen – auf der Vorderseite. Und denkt man darüber nach und schaut auch auf die Rückseite, stecken da jede Menge Gedanken zur Gegenwart und Vergangenheit. Schon in der ersten Szene, einer einfachen Slapstick-Nummer noch vor dem Stück, zeigt sich das. Eine Frau in schwerer Ritterrüstung versucht einen Klappstuhl zu öffnen, fast ein Ding der Unmöglichkeit, so unbeweglich wie sie ist, Lacher und Szenenapplaus inklusive. Aber das trifft auch einen Don-Quijote-Kern. Was haben Ritter uns in der Wohlstands- und Freizeitgesellschaft eigentlich zu sagen?

Wunderbar passend dazu wirken die Kostüme (Claudia Irro), alle gerafft wie im Barock, wobei das Material eher wie Ballonseide als Brokat ausschaut, auch hier ein kalkulierter Stilbruch. Der Götz von der eisernen Hand trägt heute einen übergroßen Gipsarm. Und Lukas Rüppel versteht den Titelhelden als einen Zwitter, hier getrieben vom romantischen Freiheitsimpuls und dort der erste Fanatiker und Verschwörungstheoretiker. Sein Gegenspieler auf der Bühne, der Bischof von Bamberg, eine Paraderolle für Vincent Glander, der dem Bischof eine extrem starke weibliche Note einhaucht. Grandios dann, wie sich dadurch die Frontverläufe des Freiheitsdiskurses immer wieder anders zeigen. Auf der einen Seite kommt dem Bischof sehr gelegen, wenn die Ritter entmachtet werden, wenn Recht und Gesetz seine Herrschaft bestätigen, da wirkt er wie ein Teil eines verkommenen Systems, auf der anderen Seite wiederum lässt sich an ihm auch wieder etwas von der Gender-Avantgarde entdecken. Der Bischof, ein Vorreiter in Geschlechterdingen, ein lebendes Beispiel für eine offene, liberale Gesellschaft.

Langer Applaus und Jubel fürs Ensemble und das Regie-Team

Dass das alles nicht nur Wohlfühl-Diskurs fürs Publikum bleibt, auch dafür sorgt Eisenach. Götz greift kurz vor dem Finale zum Mikrofon und wird mit den Bühnenmusikern Benedikt Brachtel und Sven Michelson für eine knappe Viertelstunde zur Rechts-Metal-Band. Die musikalische Attacke ist dermaßen laut, dass einem danach die Ohren minutenlang pfeifen. Wobei auch das keinen Bruch herbeiführt. Dem starken Ensemble (Carolin Conrad, Simon Zagermann, Nicola Kirsch, Hanna Scheibe, Myriam Schröder, Niklas Mitteregger) gelingt es spielend einfach, über solche Momente Brücken zu bauen.

Für diese mutige, entschiedene und mehrdimensionale Götz-Aneignung hat Eisenach dann auch noch das passend aberwitzige Ende gefunden: Die Deutschen und die Revolution, das passt doch nicht historisch. Also, jetzt mal Schluss damit, schön aufräumen die Bühne und dann Feierabend. Langer Applaus und Jubel fürs Ensemble und das Regie-Team.

Weitere Termine am 3., 10., 11. und 16. April im Cuvilliéstheater in der Münchner Residenz.